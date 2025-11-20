Partido Popular
El PP llama a Cerdán a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo
Aprovechando su puesta en libertad, los populares le vuelven citar y también al que fue su 'número dos' en el PSOE, Juan Francisco Serrano, actual diputado del PSOE por Jaén
El Partido Popular (PP) llamará a Santos Cerdán a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno en el Senado, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, al día siguiente de la salida de la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE. Igualmente, García anunció que llamarán a declarar al que fuera su número dos en Ferraz, el diputado del Grupo Socialista por Jaén, Juan Francisco Serrano, que sigue como miembro de la Ejecutiva de los socialistas.
Para este último, además, ya hay fecha, el próximo jueves 4 de diciembre, veinticuatro horas antes de que arranque la campaña electoral en Extremadura. Aún no se sabe qué día acudirá Cerdán a la Cámara Alta, donde tiene obligación de acudir, aunque no de contestar a las preguntas de los diputados, en la misma comisión donde hace unas semanas estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Cerdán ya estuvo en la comisión impulsada por el Grupo Popular gracias a su mayoría absoluta en el Senado. Fue en abril de 2024, dos meses después de la primera operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en la que se detuvo a Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, y a otra decena de personas, un hecho que ya motivó la suspensión de militancia del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que sin embargo no se sustanció hasta este año, cuando Cerdán dejó de controlar el aparato de Ferraz.
Noticia en elaboración.
