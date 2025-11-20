Condena
El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”
La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados. La imagen en cuestión, que simula una clasificación deportiva, visualiza a diez personas, por este orden: Begoña Gómez; Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de Adif); Koldo García; José Luis Ábalos; Santos Cerdán; 'El Hermano', en referencia a David Sánchez Pérez-Castejón; Leire Díez; Miguel Ángel Gallardo, líder y candidato del PSOE de Extremadura; el propio García Ortiz y en último lugar 'Tito Berni', el ex diputado canario del PSOE al que precisamente Santos Cerdán obligó a renunciar a su acta de parlamentario tras su implicación en el caso Mediador.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse
- Parcelas municipales en Badajoz que no interesan: la venta de dos terrenos en San Roque Norte queda desierta
- Educación investiga un posible caso de acoso escolar en el IES Ciudad Jardín de Badajoz