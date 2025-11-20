Caso mascarillas
La UCO toma declaración a otro alcalde del PP de Almería: la investigación llega al municipio de Tíjola
La Guardia Civil toma declaración al alcalde de este municipio mientras que los cinco detenidos pasan a disposición judicial
J. A.
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en torno al posible cobro de comisiones en un contrato de mascarillas y material sanitario valorado en dos millones de euros y en otros expedientes de contratación pública alcanza este jueves a otro alcalde del PP. El regidor del municipio de Tíjola y diputado de Fondos Europeos, Juan José Martínez, prestará declaración en el marco de esta nueva fase de las investigaciones. Se suma así a la cúpula de la institución provincial (presidente y vicepresidente) y al alcalde de Fines, que han sido ya detenidos.
Según han confirmado fuentes de la investigación, la UCO está analizando al alcalde y a la empresa de la que es administradora su pareja, Tagilis, que ha sido adjudicataria de distintos contratos públicos desde la Diputación Provincial para obras en centros deportivos o educativos de distintos municipios. Se está analizando además su relación con los otros dos empresarios que se encuentran ya como investigados en la operación de la UCO.
Juan José Martínez accedió a la Alcaldía en 2019 por el grupo político Ciudadanos tras un acuerdo con el PP aunque ya en en 2023 fue fichado por la dirección popular y se presentó a la reelección por este partido.
Los cinco detenidos a disposición judicial
La investigación de la UCO sigue así ampliándose. De momento, han declarado como investigados cinco personas y otras tantas han sido detenidas. En la mañana de este miércoles han pasado a disposición judicial. Entre ellos, se encuentran el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, su vicepresidente, Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rogelio Sánchez, y su hijo. Además, hay un técnico de la Diputación.
Además hay cinco personas que han declarado como investigadas entre las que se encuentran el ex vicepresidente de Diputación, Óscar Liria, que ya fue detenido en 2021, dos hermanos del presidente del PP de Almería y otros dos empresarios.
