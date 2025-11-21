Ayuso carga contra Sánchez tras la condena al fiscal general: "Ha decidido dinamitar la separación de poderes"

"El 20 de noviembre de 2025 ha sido un día histórico. "Ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un día después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos relativos a su pareja, el empresario Alberto González Amador.

En una contundente declaración desde la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, la dirigente regional ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "decidir dinamitar la separación de poderes" y erigirse "en juez y parte", y ha pedido su renuncia y que deje paso a una nueva etapa. "Nos va la nación en ello", ha enfatizado.

El mismo día en que el Rey intervenía en un acto institucional en el Congreso de los Diputados por el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria, Ayuso ha apelado repetidas veces al espíritu de aquellos años posteriores a 1975. Tras reprochar al presidente haber levantado "un siniestro muro" entre los españoles ha exhortado a que "se quede él solo". "Si quisiera un mínimo a España, lo que debe hacer es asumir de una vez que este juego ha llegado muy lejos", ha subrayado. "España necesita una nueva etapa de cordura, convivencia, y decoro y reputación institucional", ha seguido.

"Apelamos a la cordura de los españoles, la que parece que no asiste a su presidente", ha afirmado en otro momento de su intervención. "No sabemos qué escenario está preparando ahora, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. Es su modus operandi".

Ayuso ya se había referido brevemente ayer a la condena a García Ortiz a través de la red social X. "Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular", escribió en un tuit en el que apuntaba directamente contra el presidente del Gobierno. "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo".

Además, subrayaba el alcance internacional del fallo del Tribunal Supremo. "Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", zanjaba en un mensaje que publicaba también en inglés. Fuentes cercanas a la presidenta madrileña hacían saber que estaba "muy satisfecha" por lo que en su entorno se considera "un éxito sin precedentes de la democracia". "Un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella", insistían. "Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España".

El Tribunal Supremo condenó ayer a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. El Alto Tribunal decidió adelantar el fallo de la sentencia, alcanzado por mayoría de cinco a dos, a la espera de dar a conocer la redacción de la misma. Se le impone también una multa de 7.500 euros y la obligatoriedad de indemnizar con 10.000 euros a González Amador.

García Ortiz estaba siendo juzgado en relación con su participación en la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de González Amador admitía, en nombre de su cliente, la comisión de dos delitos fiscales. Ese correo se publicó en varios medios de comunicación. El letrado trasladó a la fiscalía una propuesta de conformidad. El 14 de marzo de 2024, la fiscalía emitió una nota de prensa para desmentir una información publicada en El Mundo según la cual la propuesta de pacto había partido de la fiscalía.