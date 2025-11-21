Juicio de la dana
La jueza de la dana cita a declarar a los escoltas y el chófer de Carlos Mazón
Considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos"
Laura Ballester
La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado citar a petición de una acusación particular y la acusación popular que ejerce Compromís requerir la identificación para sus posteriores citaciones como testigos de los escoltas y el chófer asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas.
La magistrada considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior.
Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat.
Junto al auto se ha dictado una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) da cuenta de la recepción y traslado a las partes de diversos informes remitidos por la Conselleria de Emergencias en contestación a requerimientos judiciales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Hito en el Materno de Badajoz: una niña de dos años es trasladada a Málaga con un soporte vital de alta complejidad
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse
- Parcelas municipales en Badajoz que no interesan: la venta de dos terrenos en San Roque Norte queda desierta