Feijóo promete “endurecer” las penas a los agresores sexuales y expulsarlos si son inmigrantes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este lunes a “endurecer” el Código Penal para castigar con más años de cárcel los delitos contra la libertad sexual y expulsar de España a los agresores sexuales que sean inmigrantes, estén o no regularizados.

Así lo anunció en un acto organizado por su partido en la víspera del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde censuró la política de igualdad del Gobierno e intentó retratar su “hipocresía” y “su supuesto feminismo” denunciando que “la mejor forma” de prosperar para una mujer en España es ser “la sobrina” del exministro José Luis Ábalos, “la esposa” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o “la mujer” del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

A las puertas del 25-N, Feijóo reivindicó que el PP “ha liderado la lucha” contra la violencia machista con los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, y suscribió un “compromiso total con la erradicación de todos los tipos de violencia”, desde la “dominancia” hasta el asesinato.

Pero en lo que hizo mayor hincapié fue en denunciar que el Gobierno de Sánchez “ha fallado a muchas mujeres, especialmente a las víctimas”, con “las chapuzas” de la ley del ‘solo sí es sí’, que “benefició a más de 1.400 violadores y pederastas”, y de las pulseras antimaltrato, cuyos errores han tenido un “efecto devastador porque ha quebrado la confianza de muchas mujeres en el sistema”.

Feijóo tildó de “indigno” que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, siga en su cargo y no haya dimitido por la “negligencia” de las pulseras y la “inacción” y “ocultaciones” posteriores, sobre todo cuando las Cortes la han reprobado.

Y más, cuando “con este Gobierno las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 231% en toda España desde el 2018” y “el conjunto de delitos contra la libertad sexual se ha incrementado un 62%”, convirtiéndose España “en un país más inseguro para las mujeres”.

Cuatro compromisos

En este contexto, Feijóo trasladó cuatro propuestas para un eventual Gobierno del PP. La primera es “devolver la credibilidad al sistema de vigilancia y control antimaltrato” con “una auditoría completa del mismo” que conllevará la implementación de mejoras de la mano de “los profesionales”.

La segunda es derogar “de inmediato” la ley del ‘solo sí es sí’ y “sustituirla por una legislación que proteja y acompañe a las mujeres de verdad”.

El tercer compromiso es endurecer el castigo a los delitos contra la libertad sexual. Si el delincuente es español, Feijóo afirmó que se “aumentará la pena de cárcel”. Y si es extranjero, “además de la pena incrementada se le expulsará de España”.

Y la cuarta y última promesa es una ley integral contra la trata, que “sigue siendo una de las peores caras de la violencia contra las mujeres”. Según Feijóo, el texto legislativo dotaría al Estado de recursos para perseguir “de verdad a las mafias y al proxenetismo” y abordaría “nuevos problemas como la captación de personas cada vez más jóvenes por las redes sociales”.

Ataques a Sánchez

Por último, Feijóo cargó contra Sánchez y le advirtió de que “no puede dar lecciones de abolicionismo” cuando “no le consta si la prostitución financió su campaña” y “amparó”, como responsable ‘in vigilando’ de Ábalos, que en su Gobierno “se pagasen servicios de prostitución con dinero de todos los españoles”.

“Sánchez nos ha mentido mucho, pero la mayor hipocresía de este gobierno ha sido su supuesto feminismo”, dijo. “El Gobierno que antes se manifestaba por los derechos de las mujeres ahora se manifiesta en contra de los jueces. Las mujeres en España ya no pueden esperar nada de un gobierno conformado por el partido de Íñigo Errejón y el de José Luis Ábalos. ¿Cómo van a decir a las mujeres que son dueñas de su destino cuando en este país la mejor forma para tener oportunidades es ser la sobrina de Ábalos, la esposa de Sánchez o la mujer de Santos Cerdán? No es posible”, continuó.

Feijóo insistió en que “España necesita un cambio” político para tener “un Gobierno que se pueda ocupar de los problemas”, “devuelva la credibilidad a las instituciones”, y “tenga la voluntad y la determinación de hacer de España un país más seguro para todos, especialmente para las mujeres”. “Y uno de los principales retos” que afrontará el PP será, según sostuvo, “recuperar la altura y la visión de estado para asuntos importantes” como la lucha contra la violencia de género.