Errejón recurre su procesamiento por la agresión sexual a Mouliaá y la acusa de "subirse a una ola" para adquirir popularidad

La defensa del exdiputado Íñigo Errejón ha recurrido su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021 y pide a la Audiencia provincial de Madrid su archivo al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad. El escrito de la abogada Eva Gimbernat, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se extiende a lo largo de 80 páginas, considera "evidente" que el único ánimo que ha movido a la actriz para denunciar al ex portavoz de Sumar "ha sido obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento, después de varios años sin trabajar, aprovechándose del impacto mediático" de su dimisión para “subirse a una ola de la que, a fecha de hoy, no se ha bajado".

De hecho, es escrito, que analiza todos los mensajes intercambiados entre ambos, así como los diferentes testimonios durante la fase de instrucción, concluye que Mouliaá ha "adquirido una evidente popularidad y conseguido una frecuente presencia en medios de comunicación", gracias al propio proceso penal que inició con su denuncia contra el político.

En su recurso, Errejón asegura que el testimonio de Mouliaá "no reúne los requisitos jurisprudencialmente exigidos de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación". Con ello, la defensa trata de contrarrestar los argumentos del juez instructor, Adolfo Carretero, que hace tan sólo unos días acordó dar por finalizada esta investigación y acercar al que fuera fundador de Podemos al banquillo, el juez incide en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra el político, "sino más bien todo lo contrario". Y subraya que "su declaración es coherente en lo esencial".

