Vistilla tras salida Cerdán de prisión
El TS mantiene la vista este jueves sobre la libertad de Koldo pero la retrasa para no coincidir con Aldama en la AN
EP
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha decidido mantener para este jueves la vista para revisar la libertad del exasesor Koldo García, pero ha acordado retrasarla una hora y media para que su defensa pueda asistir a la declaración del empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama prevista para ese mismo día en la Audiencia Nacional.
Así lo indica en una providencia, recogida por Europa Press, en la que pospone de las 11.00 a las 12.30 horas la comparecencia de Koldo después de que su abogada pidiera un nuevo señalamiento porque ese día tiene que asistir a las 10 a la declaración de De Aldama en la Audiencia Nacional, que estaba señalada con anterioridad.
Puente no hace ninguna modificación en cuanto a Ábalos y mantiene su citación para las 10.00 horas del jueves, ya que "no resulta preceptivo que la defensa de Koldo García asista a su comparecencia".
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares que lidera el PP pidieron en sus respectivos escritos de acusación para el juicio por la presunta trama de mascarillas que se celebrara una vistilla para revisar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo, que actualmente tienen prohibido salir del país y obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. Las acusaciones populares ya han avanzado que pedirán el ingreso de ambos en prisión provisional.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Al menos 40 personas duermen en la calle en Badajoz: los colectivos reclaman activar el protocolo de frío