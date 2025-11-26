El fiscal rebate a los Pujol: "Se han querido convertir rumores políticos en causas de nulidad"

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo se ha opuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia del expresident Jordi Pujol Soley a todas las cuestiones previas planteadas por la defensa. Ha explicado que la causa “no se trata de que el delito se cometiera en el extranjero", en referencia a la fortuna que los acusados guardaban en Andorra, "sino de cómo se ocultó y enmascaró su origen delictivo”, a través de sociedades en el extranjero del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y la su exesposa, Mercè Gironés. "Se ha querido convertir rumores políticos en causas de nulidad", ha recalcado, para después añadir con contundencia que lo que "no se puede hacer es introducir cuestiones de índole político en una cuestión procesal y jurídica", en referencia a la 'Operación Cataluña' contra el movimiento independentista.

Tras explicar que muchas de las cuestiones previas planteadas por las defensas entran en el fondo de la causa, por lo que se dilucidarán en el juicio, y no pueden ser respuestas en este trámite con el que se empieza la vista, el fiscal fue negando una a una las cuestiones planteadas por las defensas. A la tercera sesión del juicio solo ha faltado Josep Pujol Ferrusola, uno de los siete hijos del expresident. Tras finalizar este miércoles las cuestiones previas, la vista se reanudará el próximo 10 de diciembre, sesión en la que está previsto que el tribunal responda a los plateamientos de nulidad esgrimidos por las defensas y se empiece con los testigos.

Comenzó con la competencia de la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido, lo que ha justificado en que "no se trata de que el delito antecedente sea cometido en el extranjero, sino que las actividades destinadas a ocultar ese delito" con la finalidad de enmascarar el dinero se han cometido en el extranjero. Y citó Andorra, Panamá o México, entre los países utilizados para ello mediante sociedades de Pujol Ferrusola y Gironés, quienes se enfrentan a la mayor petición de pena: 29 años él y 17, ella. En su intervención ha reiterado que se tratan de "movimientos de capitales en extranjero" y una "ocultación de patrimonio".

El fiscal ha defendido la legalidad del inicio de la investigación que se inició en 2012 y la ha desvinculado de la publicación en el diario El Mundo en julio de 2014 de una información sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra. "Era una información periodística y no tiene carácter probatorio", ha aseverado, aunque reconoció que esa noticia "impulsó las diligencias". Y ha recordado que el 25 de julio de 2014 el expresident difundió un comunicado en el que confesaba la existencia de fondos existencias en el extranjero sin regularizar ante Hacienda.

La investigación, ha precisado, ya estaban iniciadas a raíz de la denuncia presentada por Victoria Álvarez, la examante del hijo del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, y por el rastreo que había realizado el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Seplac). El procedimiento se incoó el 28 de diciembre de 2012. "Se parte de un circuito de fondos opacos", ha asegurado el fiscal, con la utilización de "sociedades instrumentales".

Policía patriotica

"No existe investigación prospectiva", ha subrayado el fiscal Bermejo, para después dejar claro que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional "ha actuado siempre bajo la autoridad judicial", descartando la intervención y maniobras del excomisario José Manuel Villarejo y de la "policía patriótica" en las pesquisas. "Hay hechos concretos y no una investigación prospectiva", ha insistido. Para disipar las sospechas, la acusación pública ha sostenido que a Victoria Álvarez, que destapó la existencia de cuentas corrientes de la familia en Andorra, nadie la obligó a denunciar y lo hizo "voluntariamente" y "si no que se pruebe aquí que fue la policía patriótica", con Villarejo a la cabeza.

En referencia a la denominada 'Operación Cataluña', el fiscal ha afirmado que "lo que no constqa, desde luego no se conoce", para dejar claro que "la investigación y el enjuiciamiento" se centra en unos "delitos que son de blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, organización criminal y frustración de la ejecución y de unos delitos fiscales".

"No voy a adentrarme en todo lo que se ha comentado de Villarejo y demás", ha destacado, aunque ha querido dejar claro que "las pruebas" no han sido manipuladas "con ninguna finalidad espuria" y "han sido obtenidas con pleno respeto a los derechos de los acusados". "Lo que han pretendido muchas de las defensas, no todas, evidentemente, es que este tribunal entre a valorar supuestas maniobras o irregularidades ajenas a los hechos juzgados". A la vez, ha advertido el fiscal, que ha citado argumentos de la sentencia del procés, que "ningún tribunal de un Estado de derecho puede admitir que hipótesis no acreditadas".

La prescripción

El fiscal ha negado la prescripción, porque se traba de un circuito permanente opaco a través de los que se movía el dinero para mover los fondos. "Las operaciones de los noventa alimentan movimientos de 2004", ha puesto de ejemplo el fiscal. Al entender del fiscal, se debe aplicar en la prescripción el delito más grave, y que el blanqueo de capitales se realizó a partir de 1992 hasta, al menos, 2011 Ha incidido que el delito de falsedad, donde algunos defensores ven la prescripción, no es un delito "aislado", sino conexo con el de blanqueo de capitales. "Los documentos se usan años después para justificar movimientos en las cuentas bancarias en Andorra", ha explicado. "La falsedad es un instrumento del delito de blanqueo", ha puntualizado

Además, el fiscal ha defendido “la pulcritud casi excesiva” de los autos del instructor José de la Mata a la hora de autorizar registros, por lo que niega la falta de concreción alegada por las defensas.

Suscríbete para seguir leyendo