Illa acusa a Junts de impedir que la Generalitat tenga 1.000 millones más de inversión por tumbar la senda

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cargado contra los partidos que han tumbado este jueves en el Congreso la propuesta del Gobierno para la senda fiscal. Junts ha unido sus votos a PP y Vox para vetar la propuesta del Gobierno sobre el margen fiscal de las comunidades autónomas, como ya había amenazado tras su ruptura con el Ejecutivo. Durante su intervención en el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, el president ha asegurado no entender "cómo partidos catalanes han votado no dar más capacidad de inversión a la Generalitat". Concretamente, un total de 1.038 millones en el periodo 2026-2028. "Estamos hablando de recursos", añadió para criticar a quienes votan negativamente una propuesta que "mejora la calidad de vida de la ciudadanía".

Desde el Ejecutivo subrayan que el rechazo a la senda de estabilidad perjudica a las comunidades autónomas porque supondrá 5.485 millones menos de margen fiscal. Con todo, su rechazo no impedirá que sigan su hoja de ruta para la presentación de los Presupuestos, aunque se erigiran con la actual senda fiscal.

Salgan o no adelante las cuentas públicas, el Ejecutivo insiste en que su determinación seguirá siendo agotar la legislatura. Tanto es así que fuentes de Hacienda avanzan que no descartan volver a presentar el mismo proyecto de Presupuestos si lo tumba el Congreso. Esto es, si se da una “ventana de oportunidad” y alguno de los grupos parlamentarios que lo puedan rechazar viren y cambien de posición. Por ejemplo, un cambio en Junts, ante una hipotética vuelta a Catalunya de su líder, Carles Puigdemont, si como esperan se le aplica definitivamente la ley de amnistía.

Según los datos ofrecidos por fuentes del Gobierno, esto supondrá que Madrid y Catalunya pierdan más de 1.000 millones de euros cada una durante los próximos tres años en margen de gasto extra. A ellas les seguiría Andalucía (731,4 millones), Comunitat Valenciana (509,9), Galicia (280,8), Castilla y León (256,7), Canarias (200,5) Castilla-La Mancha (193,3) y Aragón (169,6). En la parte más baja de la tabla estaría Baleares (153,4), Murcia (144,2), Asturias (103,3), Extremadura (91,5), Cantabria (60,7) y La Rioja (38,6).

La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha puesto como fecha límite para presentar los Presupuestos mediados de febrero. El proyecto de las cuentas públicas se solapará así con otros dos de los principales hitos de la legislatura. La reforma del modelo de financiación autonómica, que se llevará cerrado en las mismas fechas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para inmediatamente después aprobarlo en Consejo de Ministros y arrancar su tramitación en el Congreso, y la condonación de la deuda autonómica.

