Relaciones internacionales
Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos
La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023
EP
Madrid acogerá el próximo jueves la que será la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un escueto comunicado.
"En el marco actual de las excelentes relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ambos Gobiernos han decidido la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel para el próximo 4 de diciembre en Madrid", ha indicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.
La cumbre bilateral vendrá procedida un día antes de un encuentro empresarial también en la capital, ha precisado Exteriores.
La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023. Entonces, Sánchez no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.
El monarca alauí llamó entonces por teléfono a Sánchez y le invitó a visitarle "próximamente" en Rabat. Sin embargo, esa visita no se concretó hasta un año después, en febrero de 2024.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares