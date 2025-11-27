PI STUDIO

Marga Prohens, presidenta de Baleares: "Hay que atajar el problema de la vivienda desde diferentes perspectivas"

Marga Prohens, presidenta del Gobierno de les Illes Balears, arranca el diálogo titulado ‘Vivienda y cohesión social: políticas de futuro en Baleares’, junto con Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica; señalando que en los últimos 15 años las Islas Baleares han crecido en más de 160.000 nuevos residentes, construyéndose más de 15.000 viviendas. "Faltan viviendas, concretamente vivienda pública asequible para residentes", explica. Más información