Torres responde a Aldama: "Hoy era el día para que llevara ante el juez pruebas. Él sí debe estar muy preocupado"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, ha respondido este jueves al empresario Víctor de Aldama y le ha acusado de no haber presentado ante el juez ninguna prueba que respalde las "acusaciones gravísimas" formuladas contra él en el marco de la investigación judicial.

Torres, a su llegada al foro 'España 360' organizado por Prensa Ibérica, ha sostenido que "hoy era el día para que el señor de Aldama llevara ante el juez pruebas de que yo había estado con mujeres explotadas sexualmente, de que yo me había reunido con él muchas veces para una refinería ilegal en Canarias y para demostrar que yo había solicitado comisiones o mordidas". "No ha podido demostrar ni entregar ninguna prueba porque no tiene ninguna prueba. Él si debería estar preocupado", ha sentenciado, "lo que he sufrido son acusaciones absolutamente falsas".

El comisionista Víctor de Aldama había asegurado a la prensa tras finalizar su declaración en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas en Canarias que el expresidente de esta Comunidad y actual ministro "debería de estar preocupado, bastante". Este empresario, sobre el que pesa una petición de 7 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado de nuevo haberse reunido con Torres.

Ante el juez Ismael Moreno, el calificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "nexo corruptor", ha declarado durante cerca de una hora, centrándose en la supuesta implicación de Torres en la venta de mascarillas por parte de las empresas de la trama en las Islas Canarias. Según su versión, el expresidente de esta Comunidad insular estaba obsesionado con obtener una cartera ministerial a cambio de todos los favores que estaba haciendo.

Asimismo, Aldama ha explicado que el supuesto pago de 10.000 euros que de forma recurrente hacía a Koldo García tenía como finalidad "abrir las puertas" en todas las Administraciones, incluida la de Canarias, con Torres de presidente. Fuentes de la defensa de este empresario han señalado a EL PERIÓDICO que el comisionista no ha aportado nueva documentación al Juzgado Central de Instrucción número 2; en cualquier caso, apuntan, la UCO ya dispone de toda la que estaba en su teléfono, que le acaba de ser devuelto.

"Dejar que la justicia investigue"

Al ser preguntado por la petición de prisión para José Luis Ábalos y Koldo García por parte de la Fiscalía, Torres ha señalado que el Partido Socialista mantiene que, en este y en todos los casos, lo que corresponde es dejar trabajar a la justicia. Ha subrayado además que hay que permitir que los jueces investiguen, soliciten las pruebas que consideren oportunas y adopten las decisiones que estimen pertinentes, y ha recalcado el "absoluto respeto" a las resoluciones judiciales.

Sobre el tuit de José Luis Ábalos, ha descartado que pueda considerarse un "misil" contra el Gobierno. Ha Y ha sostenido que "el presidente del Gobierno ha sido claro y contundente" en sus explicaciones, y que también lo han sido las personas con las que, según terceros, se habría reunido el jefe del Ejecutivo. Torres ha afirmado que otorga total credibilidad y confianza a Sánchez y a esas personas, a las que ha descrito como honradas y honestas, y ha insistido en que, en todo caso, cualquier afirmación que se haga debe poder ser demostrada.

Cuestionado sobre si el PSOE está preparado para el posible impacto emocional que supondría el ingreso en prisión de José Luis Ábalos, Torres ha defendido que su partido ha actuado "con rapidez y contundencia" en todos los casos: "Con Ábalos, fue en una decisión inmediata de la ejecutiva federal; en el caso del señor Cerdán, el mismo día que se supo el informe se le pidió que dimitiera y que entregara su acta". Y ha sostenido que esa debería ser también la forma de proceder de "todas las fuerzas políticas".