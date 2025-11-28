Comuns se querella contra el presidente del tribunal que ha condenado a García Ortiz por revelación de secretos

Comuns, representados por el eurodiputado Jaume Asens, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

La acción judicial se basa, según la querella, en "los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)".

Durante este acto público, reza la querella el magistrado declaró: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado". Según Comuns, la afirmación fue pronunciada "en tono jocoso y seguida de risas del público". Y añaden que "constituye una revelación explícita de información reservada".

"Juicio imparcial"

Concretamente, el partido incide en que constituye revelación de secretos sobre varias cuestiones: "el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo".

La querella redactada por Jaume Asens sostiene que estos datos "están protegidos por el secreto de deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta al derecho fundamental en un juicio imparcial".

Para Comuns, la participación simultánea de tres magistrados del tribunal en un acto organizado por una de las partes acusadoras "compromete gravemente la apariencia de imparcialidad".

Asens asegura en la querella que presenta esta acción judicial "en defensa del interés público y del principio de igualdad ante la ley". Y remarca que casos como este "no se tienen que quedar sin control judicial cuando afectan el corazón del mismo sistema democrático: la independencia y la neutralidad de los tribunales".