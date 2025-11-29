Gobierno
Sánchez acusa a la derecha de estar en un 'black friday' constante y vender la democracia
"Para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político", afirma en un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista
EFE
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la derecha de estar en un 'black friday' constante, en el que liquidan principios y servicios públicos y ponen a la venta la democracia para escalar hasta el poder.
En un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista que se reúne este sábado en La Valeta (Malta), Sanchez ha afirmado que "para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político, un estado mental permanente".
Sánchez, presidente de la Internacional Socialista -organización que agrupa a más de un centenar de partidos socialdemócratas de todo el mundo- ha recalcado que la derecha tradicional ha abandonado sus valores para no perder votos ante la extrema derecha, y ha resaltado que "solo la socialdemocracia tiene respuestas que funcionan en la vida real".
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- El reventón de una tubería inunda el Museo Luis de Morales y daña las obras de los Premios Ciudad de Badajoz