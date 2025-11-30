Ayuso recurre al terrorismo y Venezuela para cargar contra Sánchez: "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra"

El pasado viernes, en la presentación del belén instalado estas navidades en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacía un llamamiento a la reconciliación y el entendimiento. "En estos tiempos de profunda división toca empezar por apartar lo que nos enfrenta y separa en la vida diaria. Sin esperar a que lo hagan los otros", decía. "Debemos tratar de, en un tiempo marcado por la violencia, los prejuicios, el individualismo y los modelos económicos excluyentes, construir puentes para entendernos y encontrarnos".

Apenas 48 horas después, la presidenta madrileña ha acusado a Sánchez de levantar esa división entre españoles y ha vuelto a las arremetidas contra él. "España está abandonada a manos de una mafia, que no un gobierno", ha señalado este mediodía durante su intervención en el acto 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?' convocado por el Partido Popular en el Templo de Debod de Madrid, a menos de un kilómetro de la sede del PSOE en la calle Ferraz. "Un proyecto totalitario que solo está entregado al poder", ha insistido "una mafia que lo único que necesita es tenernos divididos, enfrentados, despistados para que no gobierne el otro".

"Ese es el leit motiv", ha abundado, "que ser de izquierdas o de derechas pese más que ser decente y hacer las cosas bien". El Gobierno, ha asegurado, es "una mafia que no solo pretende abrir viejas heridas, es que busca provocarlas, fabrica bandos en España, y eso es imperdonable".

Ayuso ha cargado también contra los socios de Gobierno y parlamentarios del PSOE, a los que ha acusado de estar "implicados en la mafia", pero ha dirigido su discurso especialmente hacia el apoyo al Ejecutivo de Bildu. "Esta coalición se fundamenta sobre la peor trama de corrupción que puede haber, que es blanquear a Bildu", ha comenzado diciendo para vincular después al Ejecutivo con el terrorismo. "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez", ha proclamado. "No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez", el que, ha enfatizado, "dijo que que no pactaría con ellos, que se acordaba de Ernest Lluch". "Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado lejanísimo", ha ironizado.

Ante miles de concentrados, hasta 80.000 según los organizadores 40.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid, que desde casi una hora antes empezaban a llenar la explanada con alguna pancarta reivindicando la independencia judicial y la separación de poderes y pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones, pero sobre todo con numerosas banderas españolas de plástico, la dirigente madrileña ha aludido también a Venezuela.

Sánchez, a quien ha acusado de estar preparándose "un terreno bolivariano mediático para los próximos meses" mediante "la compra de voluntades" a base, ha afirmado, de nacionalizaciones masivas, o la subida de sueldo de los funcionarios, "pretende que nos acostumbremos a lo que no es normal, a que la mentira sea el programa electoral, a que tengamos a un presidente del Gobierno perdedor", ha enumerado para remachar: "Así es como Maduro llegó al poder". "El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel, porque la justicia es implacable, como lo es la verdad", ha aventurado.

Ayuso, que ha definido el actual como el "momento más crítico en 47 años de democracia", ha terminado, además, llamando a la movilización, "a dar todas las batallas sin complejos". Y ha sido especialmente dura con los que ha llamado "tibios". "El tibio incomodado puede seguir mirando a otro lado, mientras confunde moderación con cobardía", ha exclamado entre aplausos y ovaciones de "Ayuso, Ayuso, Ayuso". "Los esguinces de cuello", ha proseguido, "para los tibios. Los que caminamos de frente no tenemos esos dolores. Tenemos otros dolores más profundos en el alma porque es muy difícil asumir lo que están haciendo con nuestro país", ha señalado antes de concluir su alocución con un "¡Viva España!" respondido por los asistentes al grito de "¡Viva!" y ceder el testigo a Feijóo, "el líder de la oposición y ojalá que pronto el presidente del Gobierno".

Almeida: "Deberíamos estar en unas elecciones"

Antes que la presidenta madrileña ha tomado la palabra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien entre chascarrillos sobre los vínculos de Sánchez con Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, ha reclamado las urnas. "No deberíamos estar aquí", mostrando oposición, ha manifestado el regidor madrileño, "deberíamos estar demostrándolo en unas elecciones generales", ha señalado.

Ante un Gobierno, ha mantenido, dispuesto a gobernar sin el Parlamento, que es "gobernar contra el pueblo", es "más necesario que nunca", ha subrayado, lanzar un mensaje: "Pedro, resistiremos y ganaremos".

Almeida se ha referido al Peugeot en que Sánchez recorrió España con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán durante las primarias que le llevaron a la secretaría general del PSOE. "No era un coche, era un furgón policial con detenidos preventivos", ha señalado ante la situación procesal de los acompañantes del hoy presidente del Gobierno. Lo que nos vendieron "como una película épica", ha afirmado con sorna, "se acabó llamando Toma el dinero y corre". El munícipe se ha recreado y ha sentenciado que "la Casa del Pueblo con más afiliados del Partido Socialista va a estar en Soto del Real".

"No es un gobierno en el que ha habido casos de corrupción, es la corrupción la que se ha adueñado de un gobierno", ha incidido Almeida. "Nos van a tener en frente, no van a poder con la fuerza imparable de los que no queremos la confrontación, el enfrentamiento, el odio y rencor. Venceremos, ganaremos y le derrotaremos en las urnas", ha apuntalado antes de ceder la palabra a Ayuso presentándola como "una persona que ha sido perseguida por los poderes del Estado".