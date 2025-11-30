Feijóo reúne a decenas de miles de personas clamando por el final de Sánchez e incluso su entrada en prisión

Alberto Núñez Feijóo realizó este domingo toda una demostración de fuerza del Partido Popular (PP) al reunir a decenas de miles de personas (40.000, según la delegación del Gobierno, el doble, según lor organizadores) en el Temblo de Debod de Madrid, a menos de un kilómetro de la sede del PSOE en Ferraz. El líder del PP comenzó incluso presumiendo de ello, en lo que incluso pudo entenderse como un dardo velado a Vox. "Una macromanifestación en cuatro días es algo que en España solo puede hacer el PP. Era un desafío logístico y está siendo un éxito", proclamó al principio de su discurso, aludiendo a la convocatoria realizada el pasado jueves, tras la entrada en prisión de José Luiis Ábalos y Koldo García.

Feijóo, que estuvo precedido en el uso de la palabra por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y acompañado por casi todos los presidentes autonómicos del PP y por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, arremetió con dureza contra "la corrupción política, económica, instituicional y moral del sanchismo", y aludiendio por vez enésima a sus compañeros en el coche en el que hizo la campaña de las primarias de 2017, aseguró que todos (Santos Cerdán además de Ábalos y Koldo) han estado ya en la cárcel, y que "solo falta el uno. Que no sabe, que no le consta, que no lo recuerda". La gente comenzó a corear: "Pedro Sánchez, a prisión", un lema que se apoderó de la concentración, y que estuvo en línea con lo dicho por Ayuso, que vaticinó que "el tiempo pondrá a Sánchez donde se merece, si no es en la cárcel", o con Almeida, que dijo que si "Vito Corleone" era el jefe de su clan Sánchez lo es "del sanchismo".

"El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno", reiteró, como ya hizo el pasado jueves al convocar la manifestación.

