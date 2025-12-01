Argüeso contradice a Pradas: "Yo no convoqué el Cecopi para pasar la emergencia a nivel 2 en Utiel"

"Yo no convoqué el Cecopi para la emergencia en Utiel". Así responde Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, a las preguntas de Información tras la entrevista emitida el domingo por la noche de la exconsellera Salomé Pradas en el programa 'Salvados'.

Según dijo la exconsellera, "después de ver lo que pasaba" llamaron al Centro de Emergencias de l’Eliana y valoraron "pasar al nivel 2 de emergencia en Utiel". "Lo convoca Emilio Argüeso" afirma ante las cámaras, matizando que "antes no se daban las circunstancias para decretar" dicho nivel.

Ante estas declaraciones, Argüeso defiende que el encargado de convocar aquella reunión fue Jorge Suárez, entonces subdirector de Emergencias y responsable del 112.

"Así viene en el escrito", defiende Argüeso, que asegura que el jueves día 4 de diciembre, cuando Suárez está citado a declarar ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción que investiga la gestión política del día de la dana en el juzgado número 3 de Catarroja, confirmará esta versión.

Pese a ello, seguidamente Argüeso afirma que él no podía, "por ley", convocar el Cecopi, ya que "eso lo tiene que hacer la consellera".

"No dijo prácticamente nada sobre mí"

A pesar del desmentido anterior, Argüeso no muestra animadversión ante las palabras de la exconsellera. "No dijo prácticamente nada sobre mí", señala. De hecho, sobre el ofrecimiento de Luis Gomis, director general de Medio Natural, para enviar agentes medioambientales para vigilar barrancos y que teóricamente iba destinado a Argüeso, Pradas aseguró que tal ofrecimiento "no llegó jamás y una técnico del 112 dijo que se abrió al día siguiente", el miércoles 30 de octubre.

El ex secretario autonómico y número 2 de la conselleria ha confirmado esta versión. "Negó rotundamente que el ofrecimiento del director general de Medio Ambiente llegase a Emergencias, que de hecho es así. Lo dijo la jefa de servicio, en aquel momento subdirectora, que se abrió el día 30 y por otro departamento totalmente distinto. El envío de agentes medioambientales ha causado confusión entre la gente", afirma Argüeso.

En este aspecto, argumenta: "Normalmente, cuando alguien quiere hablar de algo lo dirige al director correspondiente a través de la persona encargada de trasladar el mensaje. El mensaje se dirige al director de la agencia, y el que lo recibe lo traslada a quien corresponda. Pero nunca llegó al director de la agencia". Según él, "lo que dice Inma Piles", jefa de servicio de la centralita telefónica del 112 de la Generalitat, "es que el día 30 se abre ese escrito en un departamento distinto a Emergencias". "A saber dónde llegó ese escrito. Eso la testigo ya lo ha dicho", añade.

Sin pronunciarse sobre Mazón

Por último, una de las partes con más trascendencia de la entrevista fue la de las críticas de la exconsellera al presidente dimitido, Carlos Mazón, a quien censuró por no atender llamadas y consideró que tendría que haber estado al frente de la emergencia. En este sentido, Argüeso dice que "no habló" con el jefe del Consell. "La que hablaba era Pradas", apunta. Preguntado por si cree que Mazón tendría que haber estado en el Cecopi desde primera hora, Argüeso responde sin querer hacer valoraciones: "Esas cosas me las dejo para sede judicial".

