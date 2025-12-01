Una toma de posesión diferente: sin paseíllo al Palau ni acto en Presidencia

La anomalía institucional que condujo a la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat hace unas semanas se ha extendido incluso a la ceremonia de la sucesión, que en esta ocasión va a prescindir del habitual carácter festivo. No se producirá el paseíllo desde las Corts hasta el Palau de la Generalitat, ni tampoco habrá una recepción institucional para los invitados en la plaza de Manises de la capital. Se entiende que la sociedad valenciana, al menos en su dimensión política, está para las justas exhibiciones de alegría.

En esta ocasión, la puesta en escena para inaugurar el mandato de Juan Francisco Pérez Llorca será más modesta. El acto de toma de posesión, convocado a las doce del mediodía, arrancará con un minuto de silencio por el fallecimiento este pasado fin de semana del expresident José Luis Olivas.

Pérez Llorca, que fue investido presidente la pasada semana gracias a los votos del PP y Vox en las Corts, jurará su cargo con esta fórmula: "Jo, Juan Francisco Pérez Llorca, jure/promet que aitant com tindré el càrrec de president de la Generalitat acataré la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat". Seguidamente, se dirigirá a la Cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno. A diferencia de la semana pasada, en esta sesión no habrá debate.

Ceremonia de perfil bajo

En cuanto a las autoridades, todo indica que será también una ceremonia de perfil bajo. Feijóo ha delegado en su secretario general y hombre de confianza, Miguel Tellado, la presencia en la toma de posesión. En las Corts no tienen constancia de otras confirmaciones de presidentes autonómicos o altos cargos, aunque no se descarta alguna sorpresa. De Vox tampoco se espera a nadie en principio.

Aunque no están convocadas protestas, el nuevo president ha querido evitar también la imagen del paseíllo hasta la sede del autogobierno. En la toma de posesión de Carlos Mazón, fue Isabel Díaz Ayuso quien acompañó al recién elegido en su trayecto presidencial. Desde las Corts caminaron hasta el Palau de la Generalitat, donde, en la puerta, le esperaba Ximo Puig para dar la bienvenida al nuevo huésped. La recepción para los invitados se celebrará en esta ocasión en la propia cámara autonómica.

