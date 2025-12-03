La Fiscalía abre diligencias contra el líder del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales contra el líder del PSOE de Torremolinos, concejal y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual a la militante socialista que había presentado una denuncia.

Esta apertura de actuaciones previas, para determinar si hay indicios de delitos, se ha producido tres semanas después de la denuncia presentada por una militante de su misma agrupación ante la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Málaga, el pasado 10 de noviembre. En ella, se acusa a Navarro de cometer delitos "de acoso sexual y violencia de género psicológica y coactiva" contra la denunciante.

Medidas del PSOE de Málaga

Tras la apertura de diligencias previas, el PSOE de Málaga ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal del partido "la suspensión cautelar de militancia" del secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, "de acuerdo con los estatutos aprobado en el último congreso federal del partido y con el Código Ético y de Conducta" de la organización.

Además, la dirección provincial liderada por Josele Aguilar pidió al secretario general del PSOE de Torremolinos que "ponga inmediatamente a disposición del partido sus cargos institucionales".

"No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres. Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial del PSOE de Málaga", añadió la formación en un comunicado.

Mensajes de contenido sexual

En la denuncia, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, los hechos se sitúan "desde el último trimestre de 2021" y "en el marco de la relación política y laboral" que vinculaba a la denunciante con el denunciado, quien en abril recuperó la secretaría general del PSOE de Torremolinos tras haber sido apartado unos meses antes por una moción de censura apoyada por un amplio sector de la militancia.

A partir de ese momento, habría comenzado "a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de D. Antonio Navarro", que generaron en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante, tanto a nivel personal como profesional".

Igualmente, se señala que "el denunciado utilizaba para ello principalmente, aunque no sólo, el whatsapp" para hacerla destinataria "de sus mensajes de connotación sexual en el entorno laboral pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral".

Así, se alude a comentarios "como 'Que te quiero meter ficha', o 'Estás muy buena'", o a otras menciones del denunciado al físico de la denunciante y a su escote, que aparecen en los mensajes aportados a la denuncia.

Igualmente, se relata que "el denunciado aprovechaba cualquier ocasión en privado para sobrepasarse" con la denunciante "también físicamente". "Y al no ser correspondido reaccionaba de forma obsesiva solicitando mi perdón, como el día 9 de septiembre de 2021, en que el denunciado me envió más de cincuenta mensajes consecutivos entre las 19:14 y las 23:26 horas, ninguno contestado", se añade en la denuncia.

Antes de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, la denunciante hizo uso de los cauces internos establecidos por el PSOE en Ferraz para actuar contra presuntos casos de abuso sexual: "Los hechos relatados en esta denuncia han sido previamente puestos en conocimiento de la organización con fecha 8 de junio de 2025, reiterada el 14 de octubre, y están siendo instruidos siguiendo el correspondiente protocolo de actuación frente al Acoso Sexual del PSOE, sin que hasta la fecha de presentación de esta denuncia se haya obtenido respuesta", se asegura a este respecto en la denuncia.

Reacciones de otros partidos

La alcaldesa de Torremolinos y presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha preguntado al PSOE provincial y a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, desde cuándo llevan tapando el presunto acoso sexual del secretario general de los socialistas de Torremolinos, el también concejal del Ayuntamiento Antonio Navarro, a una militante de su formación.

La también presidenta del PP de Torremolinos se ha preguntado “cuánto tiempo ha ocultado el PSOE la denuncia de esta militante”, quien antes de llevar el presunto acoso a la Fiscalía lo denunció en los órganos internos del partido “y han transcurrido muchos meses sin que se haya hecho nada”.

Así, ha añadido que el PSOE malagueño y su secretario general, Josele Aguilar, sabían de este caso desde principios de junio pasado, por lo que ha exigido conocer qué se ha hecho internamente desde que se tuvo conocimiento y por qué no se actuó para ayudar a la denunciante. Además, ha calificado de “bochorno” la nota de prensa de los socialistas malagueños, “que confirma que lo sabían”.

Por su parte, el presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, antepuso que "la presunción de inocencia es un derecho constitucional" y, a renglón seguido, sostuvo que "el Partido Socialista ha olvidado por completo este principio, criminalizando a los hombres por el mero hecho de serlo, sin permitirles esperar a ser juzgados por quien tiene la potestad para hacerlo: los tribunales".

No obstante, respecto a "los mensajes publicados", consideró que "están completamente fuera de lugar, y que la responsabilidad política es evidente y exigible". "El Partido Socialista, tanto a nivel interno como público, debería tomar medidas. Pero mucho nos tememos que, al igual que cuando excarcelaron a violadores con su Ley, no asumieron ninguna responsabilidad, esta vez tampoco harán nada", añadió.

Asimismo, la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, expresó su "hartura y repugnancia máxima" y recalcó que "el concejal debe dimitir inmediatamente".

"Los testimonios de las mujeres deben ser creídos y las instituciones y partidos deben protegerlas; en nuestra memoria, Nevenka y todas las mujeres víctimas de acoso sexual".