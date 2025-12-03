El exministro Montoro también fue alertado de las investigaciones de Hacienda sobre Villarejo y el 'pequeño Nicolás'

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro también fue informado en marzo de 2015 sobre las investigaciones que la Agencia Tributaria llevó a cabo sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido con el apodo de 'Pequeño Nicolás', según especifican sendos correos electrónicos, cuyo contenido ha podido ser consultado por esta redacción.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, rechazó la personación como acusación particular de todo aquel que se ha sentido perjudicado por los correos con los que el expolítico del PP era informado por su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, de la situación fiscal de cada uno de ellos.

"Ministro, para tu información. Además del mail de abajo, la Agencia Tributaria (AEAT) ha iniciado una comprobación de la situación patrimonial del 'comisario Villarejo', a raíz de las noticias aparecidas en prensa. Las noticias sobre su patrimonio son ciertas. Felipe". De esta manera informaba a Montoro el que en el momento del mensaje, el 11 de marzo de 2015, era jefe de Gabinete del ministro de Hacienda.

La Fiscalía avala el caso Montoro: "Es corrupción grave, que no entiende de política" / EP

Felipe Martínez Rico está investigado en el caso Montoro, en el que se analizan las actividades de una presunta organización que, según el juez de Tarragona Rubén Rus Vela, recibía pagos de compañías de diferentes sectores a través de Estudio Económico, el despacho fundado por el propio Montoro, y que maniobraba para introducir favores fiscales para beneficiar a las empresas gracias a su acceso directo al Gobierno. Unas maniobras que se realizaban en plena ola de recortes, duros y generalizados, que se aplicaban en lo peor de la crisis económica y financiera de hace más de una década.

Justo un día antes del mensaje sobre el comisario jubilado, el 10 de marzo de 2015, el diario 'El País' había publicado la información 'El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital', en la que se explicaba que el ex mando policial compaginaba su labor de policía con la actividad empresarial. Esa fue la primera de una serie de exclusivas en las que se destaparon las actividades de Villarejo, que acabó detenido en noviembre de 2017. Permaneció preso, de forma preventiva, tres años y cuatro meses.

Condenado a 13 años de cárcel

Villarejo ha sido objeto de tres condenas, la última de ellas en marzo pasado a dos años de cárcel por revelación de secretos en el caso por el intento de toma de control de Repsol por parte de Sacyr y la mexicana Pemex.

En septiembre, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rebajó seis años la principal condena a Villarejo, que se redujo hasta los 13 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las tres primeras piezas del caso Tándem por las que fue juzgado: Land, Iron y Pintor. También ha sido absuelto en otras dos causas.

'El Pequeño Nicolás'

En el caso del 'Pequeño Nicolás', el email fue enviado el 11 de marzo de 2015 al correo electrónico del jefe de gabinete del ministro, Felipe Martínez Rico, pero en este caso el remitente era Rogelio Menéndez Menéndez, quien fuera asesor del Gabinete del ministro de Hacienda entre 2013 y 2015, y que en julio pasado fue cesado del cargo de director Económico Financiero de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), operador de titularidad pública adscrito al Ministerio de Hacienda.

El 'Pequeño Nicolás', en una imagen de archivo / / EFE

"Para conocimiento. El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid nos ha pedido, en el marco de las Diligencias Previas 4676/2014, que le facilitemos 'cuanta información obre en nuestras bases de datos desde el año 2021 acerca de Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Es una cesión de información de carril (no es un auxilio). A priori, no hay nada destacable", dice el mensaje, que también ha podido ser consultado por este periódico.

El Tribunal Supremo rebajó hasta dejarla en dos años la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el 'Pequeño Nicolás', por hacerse pasar por enviado del CNI, la Casa Real y de la exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría.

Otras de las personas de relevancia pública de cuyos problemas patrimoniales fue alertado Montoro fueron la baronesa Thyssen Carmen Cervera, el tenista Rafa Nadal y los exministros del PP Josep Piqué y Rodrigo Rato. También habría sido el caso de otros exdirigentes del PP madrileño Francisco Granados, implicado en el ‘caso Púnica’, y Esperanza Aguirre; y el matrimonio del expresidente del Gobierno José María Aznar y Ana Botella; así como de uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero.

