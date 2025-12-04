Peramato muestra su reconocimiento a García Ortiz en el Congreso y afirma que el juicio "es una profunda herida que ha de sanar"

La candidata a ser la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha iniciado su discurso este jueves en el Congreso de los Diputados, que debía valorar su idoneidad para el cargo, aludiendo al juicio que ha concluido con la condena de su predecesor y manifestando su reconocimiento a todos los fiscales generales que la han precedido y "en particular" al trabajo realizado por García Ortiz, por haber hecho "lo indecible" por la modernización del Ministerio Público.

"No puedo, ni debo, eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha señalado nada más iniciar su discurso ante los diputados en la Comisión de Justicia.

Únicamente Vox y el PP han manifestado pegas a su idoneidad para asumir el cargo, a lo que la candidata ha parecido responder en el turno de réplica defendiendo que la postura pública de un fiscal general "debe responder a criterios de imparcialidad política". También ha aprovechado su segundo turno de palabra rechazar hacer una valoración de los ataques al Supremo a raíz de la sentencia dictada contra García Ortiz, incidiendo en que "para sanar esa herida, para reponer la situación de la Fiscalía, es imprescindible" que colabore toda la plantilla. "Ese será mi empeño", ha puntualizado

En su discurso inicial y antes incluso de desgranar su currículum, plagado de méritos por su especialización en violencia contra la mujer, Peramato ya había aludido al principio de dependencia jerárquica dentro del Ministerio Público, que a su juicio"ha sido utilizado, en no pocas ocasiones, para sembrar dudas injustificadas" sobre la actuación de los integrantes de esta carrera, en clara alusión a las críticas vertidas en varias ocasiones sobre la independencia de los fiscales españoles.

Según Peramato, "ello supone desconocer el funcionamiento de la Fiscalía, sus mecanismos para la toma de decisiones, su sistema de garantías y contrapesos y, desde luego, el trabajo diario de los 2804 fiscales que componen el Ministerio Público". En todo caso, también ha subrayado ante los parlamentarios cuáles son los principios rectores de la institución que pretende capitanear, que "son, por un lado, los de legalidad e imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación" y también esa dependencia jerárquica.

Trámite antes del nombramiento

El Congreso debía valorar si la candidata cuenta los méritos y la idoneidad necesarios para asumir el cargo de fiscal general del Estado en relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La comparecencia de Peramato en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja era un trámite obligatorio, pero no vinculante, que fija el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29. Tendrá lugar después de que el Consejo General del Poder Judicial se pronunciara el pasado 26 de noviembre.

La fiscal Teresa Peramato comparece ante la Comisión de Justicia, en el Congreso. / A. Pérez Meca - Europa Press

Peramato ha acudido a la Comisión de Justicia del Congreso acompañada de dos fiscales de Sala con importante responsabilidad en el funcionamiento interno del Ministerio Público: Esmeralda Rasillo, responsable de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, e Isabel García, fiscal de Sala de la Secretaría Técnica. Además de presentar las líneas más importantes en las que se empeñará durante su mandato, la candidata ha incidido en cuál es su principal objetivo profesional "y también vital", que es el de la lucha contra la violencia machista.

Fiscales instructores

Entre sus principales retos, ha citado el cambio de modelo procesal penal, al considerar la que la actual ley está "obsoleta y agotada". "Tienen ahora, señorías, la oportunidad de culminar este perentorio y ya demasiado largo proceso", ha señalado Peramato, apelando directamente al poder legislativo, para seguidamente despejar las dudas que siempre aparecen en relación con el importante papel que tendrá la Fiscalía en los procesos penales.

A juicio de la candidata, "la independencia del Ministerio Fiscal no queda en entredicho por asumir el ejercicio de la acción pública", ya que su naturaleza de autoridad imparcial es compatible con las instrucciones internas de los superiores jerárquicos de los fiscales. "El Ministerio Fiscal está sobradamente preparado y contamos con la experiencia necesaria para asumir este desafío con la mayor eficacia y rigor", ha concluido sobre este asunto.

Posición de los diputados

María Jesús Moro, del PP, ha reconocido que Peramato cumple con los requisitos legales técnicos para ser fiscal general, pero ha advertido que "para la idoneidad, le son exigibles determinados valores para ganar credibilidad". Su andidatura, ha argumentado se ve lastrada "con una doble sombra por ser Pedro Sánchez quien la propone" y por la postura de antecesor, del que "no ha estado desvinculada". "Debe derribar el muro de esa frase lapidaria. '¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso', y va a tener que esforzarse", ha añadido. Le ha exigido además que ejerza"la rebeldía de la normalidad y la neutralidad".

Por parte de Vox, Javier Ortega Smith ha preguntado a Peramato si va a ser fiscal general del Estado o fiscal general de Sánchez. Sobre sus méritos, la ha descrito como activista de la ideología de género, mientras que ha dudado de su idoneidad para recuperar el prestigio de la Fiscalía. "Es idónea para el Gobierno de Sánchez para controlar los procedimientos que les afecten si se aprueba la nueva ley procesal y perseguir la disidencia política y mediática", ha manifestado durante su turno de palabra, que ha concluido calificando a la candidata del Gobierno de "amenaza".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

Francisco Aranda, del PSOE, ha lamentado por su parte que se desconozca aún el contenido de la sentencia contra García Ortiz. Sobre la candidata ha manifestado la suerte de contar con fiscales como Peramato que, mediante su trabajo como fiscal, ha trasladado a la sociedad el impulso de la lucha contra la violencia de género. "Es usted un escudo protector contra la violencia y para las víctimas", ha dicho. Por ello considera que criticar el compromiso de la candidata es validar el discurso de odio y de negacionismo de la violencia de género.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha tomado la palabra para expresar su apoyo a García Ortiz, al que ha agradecido "su trabajo durante décadas en defensa estado de Derecho". También ha aludido a los fiscales a los que les corresponderá intervenir en casos que afectan al PP como es la fiscal del caso Montoro o los que tendrán que participar en la causa por el caso de las mascarillas en Almería o lo ocurrido con los cribados de cáncer de mama.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha aprovechado su intervención para señalar que lo vivido con García Ortiz "es una injusticia" que no ha evitado de calificar de 'lawfare' cometido por "una sala altamente politizada" del Tribunal Supremo. En esta imagen de la justicia también ha incidido Jospe Pagès, de Junts, que ha advertido a Peramato que "llega con un estigma", como es el de se la sucesora de García Ortiz, para posteriormente preguntarle qué decisiones adoptará para terminar con la "instrumentalización" política del Ministerio Público.

