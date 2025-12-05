El juez Pedraz prorroga hasta junio la causa contra la trama de hidrocarburos de Aldama en espera de un informe de Hacienda y datos de Portugal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a ampliar, hasta el 21 de junio de 2026, su investigación a la trama de fraude de IVA en compra-venta de hidrocarburos en la que está involucrado Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo. En su auto, con fecha del pasado jueves, justifica esta decisión en las diligencias que quedan pendientes, entre las que destaca un informe definitivo de Hacienda que determine las cantidades defraudadas y datos solicitados a Portugal, donde se sospecha que podría haberse movido parte del dinero distraido a la Hacienda Pública, mediante comisión rogatoria.

Estos documentos estaban ya pendientes de entrega cuando se produjo la anterior prórroga el pasado mes de junio. Pedraz también se encuentra a la espera de recibir el análisis definitivo lo incautado en diferentes registros realizados a los investigados entre octubre y diciembre del pasado año.

Se trata de la trama por la que Aldama estuvo en prisión preventiva casi dos meses cuando fue detenido en octubre de 2024 junto con su principal socio en este asunto, Claudio Rivas, y otros investigados. Su libertad estuvo relacionada con su decisión colaborar con la justicia en otra causa diferente, la que le mantiene investigado junto al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García. Lo aportado hasta el momento ha servido para iniciar unas pesquisas en el Tribunal Supremo que han dado lugar a una pieza separada que ha implicado al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Investigados desde 2021

El nuevo régimen jurídico de plazos de la investigación judicial que se aplica a esta causa desde que el Juzgado de Pedraz inició sus pesquisas en abril de 2021, según señala la resolución, vencía el próximo 21 de diciembre, y ahora ---tras la petición del fiscal Anticorrupción Luis Pastor, con el apoyo de las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír-- en el magistrado las extiende hasta el mismo día de junio de 2026.

"Para el buen fin de la instrucción queda pendiente de cumplimentar varias diligencias de investigación cuyo avance irá determinado muy seguramente, como se ha indicado, la práctica de nuevas diligencias e, incluso, nuevas imputaciones", señala el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La empresaria María del Carmen Pano Sánchez, comparece en la comisión sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). María del Carmen Pano Sánchez declara ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme. Carmen Pano aseguró haber entregado en nombre de Víctor de Aldama “dos bolsas de dinero a cambio de favores políticos”. Sus declaraciones impulsaron al Partido Popular para presentar una querella en la Audiencia Nacional contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. 15 OCTUBRE 2025 Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 15/10/2025. CARMEN PANO;Alejandro Martínez Vélez; / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en esta causa se investiga la existencia de "una especializada organización criminal que, tras lograr para Villafuel S.L. la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos y a través de una estructura de empresas suministradoras instrumentales, ha cometido presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales".

La operativa habría consistido en simular la transmisión de hidrocarburo desde Villafuel a sociedades interpuestas cuando en realidad se remitía a sus clientes finales, "consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondientes". A principios de este año, la Guardia Civil elevó a 231,7 millones de euros la cantidad presuntamente defraudada por esta trama.

