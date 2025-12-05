Valencia
Pérez Llorca visita la zona cero de la dana en su primera salida como president de la Comunitat Valenciana
El nuevo jefe del Consell llega a Picanya para mantener una reunión con Pep Almenar
Mateo L. Belarte
El nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este viernes Picanya, donde se ha reunido con Pep Almenar, el alcalde socialista de este municipio, uno de los más golpeados por la dana. Todo un gesto con el que marca distancias con su antecesor, Carlos Mazón, quien al menos públicamente nunca visitó un consistorio del PSPV tras el 29-O y limitó mucho su exposición en la zona cero de la riada. Pérez Llorca lo hace en su primera salida oficial y anunciándolo a los medios por adelantado.
La llegada de Llorca al ayuntamiento, a escasos metros del barranco del Poyo, ha sido tranquila y sin incidentes. El president ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y responsable de la reconstrucción, Vicente Martínez Mus; el nuevo comisionado para la reconstrucción, Raúl Mérida, y altos cargos de Infraestructuras
Pérez Llorca visita Picanya y se reúne con su alcalde Pep Almenar
Tras el encuentro con Almenar, el president de la Generalitat ha visitado las obras de recuperación del barranco a su paso por la CV-36, carretera competencia de la Generalitat. Han realizado el desplazamiento, de más de 10 minutos, a pie. Tampoco se han registrado protestas, escenas habituales cuando Mazon se acercaba a los pueblos afectados. Las visitas del expresident a zonas dana, además, no se anunciaban en la agenda oficial.
La normalidad ha sido la noticia tras un año convulso. Llorca se ha parado a charlar con algunos vecinos y se ha detenido también en algún comercio local para interesarse por la situación actual de estos locales. Igualmente, la comitiva ha hecho una parada ante un monolito que homenajea a las víctimas de la dana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
- La justicia perdona una deuda de casi 69.000 euros a un vecino de Badajoz
- Casa Simona, la memoria viva del Bar Felipe
- Un hombre fallece y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)
- Roban los juegos de un parque infantil en construcción de Badajoz
- Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: 'Queremos reforzar capacidades con las tecnologías