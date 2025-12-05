Pérez Llorca visita la zona cero de la dana en su primera salida como president de la Comunitat Valenciana

El nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este viernes Picanya, donde se ha reunido con Pep Almenar, el alcalde socialista de este municipio, uno de los más golpeados por la dana. Todo un gesto con el que marca distancias con su antecesor, Carlos Mazón, quien al menos públicamente nunca visitó un consistorio del PSPV tras el 29-O y limitó mucho su exposición en la zona cero de la riada. Pérez Llorca lo hace en su primera salida oficial y anunciándolo a los medios por adelantado.

La llegada de Llorca al ayuntamiento, a escasos metros del barranco del Poyo, ha sido tranquila y sin incidentes. El president ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y responsable de la reconstrucción, Vicente Martínez Mus; el nuevo comisionado para la reconstrucción, Raúl Mérida, y altos cargos de Infraestructuras

Pérez Llorca visita Picanya y se reúne con su alcalde Pep Almenar

Tras el encuentro con Almenar, el president de la Generalitat ha visitado las obras de recuperación del barranco a su paso por la CV-36, carretera competencia de la Generalitat. Han realizado el desplazamiento, de más de 10 minutos, a pie. Tampoco se han registrado protestas, escenas habituales cuando Mazon se acercaba a los pueblos afectados. Las visitas del expresident a zonas dana, además, no se anunciaban en la agenda oficial.

La normalidad ha sido la noticia tras un año convulso. Llorca se ha parado a charlar con algunos vecinos y se ha detenido también en algún comercio local para interesarse por la situación actual de estos locales. Igualmente, la comitiva ha hecho una parada ante un monolito que homenajea a las víctimas de la dana.

