El PSOE reconoce "no haber arropado suficientemente" a las denunciantes del caso Salazar

Tras días con la polémica al alza y la indignación creciendo en las filas socialistas, especialmente entre las mujeres, el PSOE reconoce "no haber estado a la altura" en el caso Salazar y "no haber arropado suficientemente a las denunciantes". Cinco meses después de las denuncias internas por acoso sexual de subordinadas del que fuera estrecho colaborador de Pedro Sánchez en el Gabinete de la Presidencia y dirigente federal, Francisco Salazar. Una falta de avances que se han interpretado como un intento de la dirección proteger a Salazar, quien además se dio de baja de militancia la pasada semana.

Desde el PSOE insisten en un comunicado que las denuncias presentadas contra Francisco Salazar "están siendo analizadas y contrastadas por el Órgano contra el Acoso dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo" y que, como ya apuntábamos en EL PERIÓDICO, los datos que arroje la investigación "se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización". Dejando así todavía la puerta abierta a recurrir o no a la Fiscalía, como exigían desde algunos sectores del partido.

La fractura abierta por corrientes feministas con la dirección federal y coste reputacional ha obligado a Ferraz ha ir modulando sus mensajes, pasando de normalizar la situación y justificar la demora, con silencio incluido al tema por el líder del partido y presidente del Gobierno, a asumir un 'mea culpa'. "La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada, tal y como hemos constatado con las informaciones publicadas por Eldiario.es esta misma semana", asumen. Asimismo, inciden tajantes, para negar cualquier tipo de dudas o ánimo de proteger a este exdirigente que "el contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".

Tras la autocrítica, desde el PSOE abren la puerta a revisar sus protocolos frente el acoso sexual. "Somos conscientes de que al ser un sistema innovador precisa de mejoras continuas. Por ello, el PSOE no va a escatimar en recursos hasta que este sistema sea óptimo", señalan sin dejar de subrayar que son la primera organización en España que cuenta con este tipo de mecanismos.

Frente al uso que el PP está haciendo de este caso, consciente de la desmovilización en el electorado femenino que puede provocar y las contradicciones que genera, los socialistas muestran su deseo a que "otros partidos políticos se animen a desarrollar estos protocolos contra el acoso y una política feminista activa". "No vamos a permitir que se cuestione el compromiso del Partido Socialista con la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, menos si cabe por parte de quienes banalizan, niegan y no combaten la violencia contra las mujeres", replican.

Voto femenino

El Gobierno cesó a Francisco Salazar el pasado mes de julio, cuando trascendieron las noticias con las denuncias de acoso. Con todo, en Moncloa siguen sin recibir ninguna por sus canales internos para abrir su propio procedimiento. Las reuniones con trabajadores y, sobre todo, trabajadoras de su equipo, por parte de la Secretaría General de Presidencia, para intentar que se impulsasen denuncias por parte de las presuntas víctimas, no dieron resultados. Tampoco el curso a todo el personal de la casa para reforzar la concienciación contra posibles abusos e identificarlos o el correo interno enviado previamente informando de los protocolos.

El 'caso Salazar' se suma a los audios entre José Luis Ábalos y Koldo García donde ambos se reparten mujeres en situación de prostitución como si fueran objetos, dejando en entredicho el perfil feminista del PSOE. “El Partido Socialista se ha convertido en un partido peligroso para las mujeres”, arremetía esta semana Alberto Núñez Feijóo.

Suscríbete para seguir leyendo