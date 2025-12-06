Ayuso intenta dar por zanjada la crisis del hospital de Torrejón mientras el Gobierno azuza la polémica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó este sábado dar por zanjada la crisis del hospital de Torrejón de Ardoz mientras el Gobierno -por boca de Sánchez y dos ministros- azuzó la polémica para arremeter no solo contra la gobernante madrileña, sino contra la política sanitaria del PP. A su llegada al Congreso para participar en los actos del aniversario de la Constitución, Ayuso aseguró que el centro sanitario tiene "datos de espera inmejorables" e insistió en que "cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer algún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre otra tendrá respuesta contundente y sin paliativos".

Denunció que "desde el Gobierno se tapan todos sus problemas de corrupción o de mala gestión y, sin embargo, exageran hasta crear auténticos escándalos de cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de las comunidades del Partido Popular". Por ejemplo, recordó la presidenta madrileña, "no se habla de una huelga sanitaria histórica que tiene encima Pedro Sánchez, no se habla de la falta de médicos en toda España o de la contratación a dedo de los hospitales que sí dependen del Gobierno, como Ceuta y Melilla”.

Ayuso agradeció el trabajo de los profesionales del hospital de Torrejón y recordó que hubo dos denuncias: "Una sobre la obligación de aumentar las listas de espera por un interés político y otra que se reutilizó material médico e, incluso, que se encontraron restos humanos en las camas del hospital, lo que es gravísimo". Por lo tanto, "esta semana hemos abierto una nueva inspección que se une a las 40 inspecciones anuales que se hacen en este hospital de Torrejón y que, por supuesto, vamos a incrementar porque no lo queremos dejar aquí".

De esta inspección, de la que no facilitó más detalles, "se arroja que este centro sanitario recibe por parte de sus pacientes una nota de 8,6 sobre 10 de media; que hay rencillas entre sus directivos; que los datos de espera son inmejorables; que ha aumentado su plantilla y su actividad; y que no ha habido quejas hasta el momento". Por lo tanto, insistió, "el trabajo de este hospital ha sido impecable" y se alegró de que la persona de los audios "haya sido apartada".

Audios completos

A este respecto, no obstante, reclamó que se publiquen íntegramente los audios de esa reunión “para que podamos sacar conclusiones". Poco después, el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, afirmó en un comunicado que los audios destapados sobre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y en los que instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables corresponden a extractos "cortados y editados" que se encuentran "fuera de contexto" y que no incluyen el "contenido íntegro" ni "real" de la reunión.

"Tras haber escuchado el audio íntegro, he podido comprobar que el audio publicado ha sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa", indicó el propio Gallart. Y compartió un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos que corresponde, según apunta, a la grabación completa de dicha reunión e incluye nuevos extractos que "serán respaldados por un acta notarial" con la que buscará certificar "que todas esas frases forman parte del audio íntegro".

"Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. ¿Vale? Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva", se escucha decir a Gallart en este nuevo audio al que ha tenido acceso Europa Press. El CEO pidió a Ribera Salud desvincularse de la gestión del hospital y la compañía ha anunciado que llevará a cabo una auditoría "en profundidad".

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó, a su llegada al Congreso, la protección de la salud pública que recoge el artículo 43 de la Constitución frente a "los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones" que, según ha denunciado, hace el PP en las comunidades donde gobierna.

"El artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del PP para llenar su cuenta de resultados", dijo Sánchez en alusión a casos como el del hospital de Torrejón de Ardoz. "Lo que estamos viendo allí donde gobierna la derecha con el apoyo de la ultraderecha es un desmantelamiento, es un debilitamiento de la sanidad pública, de la dependencia o de la educación pública", denunció.

"Escándalo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó, por su parte, de "escándalo" lo que se está conociendo sobre el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y subrayó que el problema es el modelo sanitario de la presidenta madrileña. La dirigente procedente de Más Madrid reocrdó que el Hospital la Paz pierde 50.000 pacientes, mientras que la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000 y el Hospital de Torrejón, 25.000. "Detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al hospital de Ribera Salud", apostilló la ministra.

Y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, acusó a Ayuso de "estar convirtiendo un derecho en un negocio". "Hoy Madrid tiene un millón de personas en lista espera y no es casualidad, es porque hay una decisión política detrás de que grupos privados hagan beneficios inmensos mientras las personas tienen que sufrir listas de espera y deterioro de la sanidad pública", dijo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reveló que este viernes conversó sobre este asunto con la presidenta madrileña, quien le trasladó que se está haciendo una inspección hasta el final. El líder de la oposición considera que no se puede poner en cuestión el modelo, señaló que ante un audio como el que se ha filtrado se tiene que inspeccionar a fondo el funcionamiento de ese servicio, pero subrayó que la Comunidad de Madrid lo está haciendo desde el primer instante. "Yo he mandado hacer muchas inspecciones médicas en mi vida", enfatizó.

Desde el ámbito sindical, el portavoz de CCOO Sanidad Madrid, Samuel Mosquera, aseguró que los profesionales sanitarios de los hospitales concesionados, entre ellos los del hospital de Torrejón, llevan años denunciando "la mala praxis laboral y asistencial en esos centros", mientras la Administración "siempre ha mirado para otro lado". Y subrayó que "no se puede poner en duda en ningún caso la profesionalidad y la cualificación de los trabajadores de los hospitales concesionados".