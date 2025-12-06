Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que la decisión de dejar su acta como diputado es competencia del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En una conversación informal con la prensa en el Congreso, en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, Feijóo ha dicho que lo de dejar el acta "es un asunto de Mazón".

También se ha referido a su relevo como presidente del partido en la Comunidad Valenciana y ha afirmado que intentará hacerlo antes de que acabe el año. "Si nos da tiempo en diciembre, lo haremos en diciembre", ha insistido.

Sobre los cambios de versión de Mazón sobre dónde estaba y qué hizo el día de la dana, Feijóo ha comentado que él se ha ido enterando de las distintas versiones a la vez que la prensa, mientras que el expresident ha dicho "aquello que considera que es verdad". A él no le ha contado el "minuto y resultado" de aquel día.

Finalmente, el líder del PP ha señalado que Mazón "ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel", algo que no ha hecho "un solo político socialista en España en los últimos años", por lo que hasado página definitiva" en la Generalitat Valenciana.

