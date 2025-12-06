Sánchez planea una crisis “puntual” en el Gobierno para relevar a Alegría si Azcón adelanta las elecciones

Pedro Sánchez no tiene en sus cálculos una gran crisis de Gobiernos, sino un cambio “puntual”, “uno a uno” de los miembros de su Ejecutivo en el caso de que se vayan convocando elecciones autonómicas y sus ministros, que también son candidatos, tengan que centrar sus esfuerzos en la batalla electoral.

En un momento en el que Jorge Azcón, el presidente de Aragón, dejó la puerta más que abierta este sábado a una próxima convocatoria electoral de manera inminente en sus comunidad - se ha dado un plazo de una semana-, el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE ya tiene contemplada la salida de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, de su Gabinete. Con todo, en el entorno de la ministra no acaban de creerse del todo el ultimátum de Azcón y lo ven más como una estrategia de presión para cerrar un acuerdo con Vox.

No obstante, en el entorno de Alegría aseguran que tienen las "zapatillas" preparadas para recorrer la comunidad y darlo "todo" para provocar un cambio en Aragón tras los años de gobierno del que fuera alcalde de Zaragoza.

Una situación similar por la que pasará la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en cuanto el presidente de la Junta , Juanma Moreno, decida convocar elecciones autonómicas en Andalucía. La salida del Ejecutivo de la también líder de PSOE en Andalucía permitará a Montero centrarse en su comunidad, hecho que ella ya quiere para poder afrontar el momento ante un Moreno que aspira a consolidar la mayoría absoluta de la que ahora disfruta.

En el PSOE andaluz esperan que ese momento en el que Montero pueda dedicarse exclusivamente a Andalucía no tarde mucho en producirse, máxime cuando el 'caso Salazar' vuelve a agitar las estructuras del partido, habida cuenta que Salazar era un destacado dirigente de la federación andaluza, y ahora que ha estallado el caso de presunto acoso por parte del secretario general del PSOE en Torremolinos con una compañera. "Los temas de mujeres al partido importan y afectan mucho", por lo que toca poner coto, dicen, a la situación rápidamente y recuperar la formar en la que arañar, dicen la figura de Moreno a la que, aseguran, estaban dañanado con la crisis de los cribados y la situación de la sanidad pública.

Los socios quieren legislatura

Lo que sí no tiene bajo el radar ni entre sus intenciones es la convocatoria de elecciones generales. O al menos así lo trasmite el jefe del Ejecutivo. Es más, Sánchez asegura que "hay legislatura" y que "los socios quieren legislatura" por lo que estima que no le van a retirar, por ahora, el apoyo ante los casos de corrupción que están bordeando al PSOE. Una confianza que Sánchez extendió también en el PNV. Una tesis a la que algunos miembros del Ejecutivo se suman y aseguran que "no habrá generales", y menos si los resultados en las elecciones a la vista no son buenos para el PSOE.

El presidente pidió, en el corrillo informal con los periodistas, que nos fiemos de su “palabra” como compromiso de que habrá legislatura pese a que no ha habido “ningún contacto” con Junts tras los últimos gestos que él mismo impulsó en primera persona y que no tiene garantizados los apoyos para la aprobación de Presupuestos. Es más, recetó "paciencia" para recuparar la relación con la formación que encabeza Carles Puigdemont. Es más, ante la pregunta de “¿cuál es la actitud ante Junts?” que se le trasladó al presidente, en la conversación informacion, Sánchez respondió: “Perseverar", y remarcó que aun no hay contacto alguno con esta formación tras los últimos movimientos políticos. "Yo lo que digo es que hay legislatura", remarcó.

En esta ecuación cobra importancia el posible regreso del expresidente catalán. Sánchez evitó fijar plazos sobre la venida de Carles Puigdemont y fuentes del Tribunal Constitucional se limitaron a señalar que el recurso a la ley de amnistía sigue su curso, dentro de un camino que quieren concluya con un resultado "riguroso" y eso "lleva su tiempo". “Hasta que no venga no se va a terminar de recomponer la relación”, asegura una ministra, que considera que “ahora todo es muy coyuntural” y que atribuye el golpe en la mesa de Puigdemont a las fechas: “La Navidad es complicada, lleva mucho tiempo fuera”, admitió.

Presupuestos

Sánchez se mostró seguro, igual que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, de que presentarán las Cuentas Públicas. La posición que adopten el resto de partidos y si las apoyan o no. "Voy a pelear por que haya Presupuestos", afirmó y aventuró que, enn el caso de que haya un rechazo, "si eso ocurre, ya veremos los efectos", admitió el presidente. Al tiempo que recuerda que los fondos europeos son hasta final de 2026, y que ello les permite gobernar.

En este sentido, el presidente ahondó en la idea de que los "objetivos" de legislatura son "normalizar" la situación generada en 2017 en Cataluña, ejecutar los fondos europeos, avanzar en derechos sociales, y la "normalización" de la situación política.

Suscríbete para seguir leyendo