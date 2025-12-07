Sánchez cesa de su cargo en Moncloa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar

El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha podido adelantar elDiario.es y TVE. El presidente, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual contra él.

Este sábado, durante la recepción por la Constitución, el presidente asumió en primera persona la gestión del PSOE con el caso Salazar y que despertó las críticas desde sectores feministas del partido

Tras lo publicado por 'Eldiario', fuentes de La Moncloa confirman a El Periódico la salida de Hernández. Un movimiento que, esta vez, se ha tomado con la rapidez que demandaban desde las filas socialistas y que contrasta con la "tardanza" en la investigación del 'caso Salazar' que llegó a reconocer el propio Sánchez. Ante los movimientos en el partido y las críticas incluso públicamente de cargos socialistas, el presidente se vio en la necesidad de aclarar que en la dirección del PSOE se creyó a las víctimas desde el principio, que no ha habido "connivencia" sino "contundencia", y recordar cómo a Salazar se le apartó nada más publicarse la información de su puesto en la Ejecutiva del PSOE y del cargo que ostentaba en La Moncloa.

En el caso de Hernández se trata de "un cese acordado", sostienen dichas fuentes, porque desde que tuvo conocimiento entendió que "no era sostenible". Además, desde Presidencia aseguran que "al conocer los hechos se actúa con contundencia. Como siempre".

Este paso lo han dado aunque "él niega los hechos, pero entiende que debe apartarse por el bien del Gobierno", explican fuentes de La Moncloa tras las últimas informaciones en la que se sostiene que las denunciantes lo han señalado como cómplice y encubridor de Salazar.

Hernández no solo ha salido de La Moncloa, a donde llegó de la mano de Salazar, sino que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A también lo ha apartado de la Ejecutiva regional - donde estaba al frente de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva-, por haber dado, supuestamente según la información de elDiario.es, cobijo a Salazar ante las acusaciones de acoso.