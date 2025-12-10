Una directora general contradice a Mazón y sostiene que no recuerda haber hablado con él la tarde de la dana

La exdirectora general de la secretaría del Gabinete del President Pilar Montes Torregrosa, que declara este miércoles como testigo ante la jueza y el fiscal de la dana, asegura que no recuerda haber hablado con el entonces presidente de la Generalitat el día de la dana, pero sí haber intercambiado mensajes sobre la agenda, que aportará voluntariamente a la causa.

Pilar Montes Torregrosa, que sigue como directora general aunque ahora de Relaciones Institucionales, dependiente de la Conselleria de Presidencia y a las órdenes de Henar Molinero, jefa de gabinete de Juanfran Pérez Llorca, contradice así el listado de llamadas de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, que facilitaron desde Presidencia de la Generalitat el pasado 15 de octubre. Esta llamada no aparecía en el primer listado de llamadas que Mazón facilitó en la conferencia que ofreció en el Hotel Ritz de Madrid, el 24 de febrero de 2025.

Según el listado facilitado por Presidencia de la Generalitat el pasado 15 de octubre -confeccionado a mano y que no especifica si las comunicaciones de Mazón fueron de salida, entrada o perdidas- existió una llamada entre Mazón y Montes Torregrosa, a las 19.42 horas, después de que el jefe del Consell hablara con el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, quien le acababa de comunicar el "grave problema" en el metro. Una información del suficiente calado e impacto como para que la siguiente conversación no fuera una comunicación de las que se olvidan, por parte de una directora general.

De ahí que la entonces directora general del Gabinete del President asegure que si hubiera hablado con Mazón, ella se lo habría dicho a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, con quien habló después. Montes Torregrosa asegura sólo tener mensajes de whatsapp con Mazón el 29 de octubre "con los billetes de tren [de de un viaje a Madrid que tenía previsto al día siguiente]. Otro para mandarle documentación donde almorzaba [los documentos que firmó en El Ventorro] y a las 23 horas largas cuando recibo una llamada del Lehendakari [Imanol Pradales] que quería contactar con él. No tengo nada más", asegura la directora general, según fuentes conocedoras de su declaración.

"Si me hubiera llamado y hablado diría la conversación, pero no recuerdo ninguna" ha sostenido la directora general, quien la tarde del 29 de octubre se desplazó a Alicante, habló con el jefe de gabinete de Mazón por el tema de la agenda y no le dije que había con Mazon. "Si lo hubiera dicho, le hubiera dicho algo", ha sostenido la testigo.

Esta última conversación entre Cuenca y Montes Torregrosa, aunque anecdótica, revela la total falta de información que manejaba el jefe de gabinete de Mazón a las 20 horas del 29 de octubre. La directora general de la Secretaría del Gabinete del President asegura que habló con José Manuel Cuenca a las 20 horas del 29 de octubre de 2024. El jefe de gabinete le dijo que estaba "en la carretera", según su declaración intentando volver de un viaje privado a Xàtiva y Benigànim. Y pidió a Montes Torregrosa anular el viaje a Madrid de la agenda de Mazón, al día siguiente. "Más tarde le pregunté si cancelaba la agenda por la tarde en Alicante, pero [Cuenca] me dijo no", ha confirmado la directora general. Esa tarde intercambiaron más mensajes pero "porque estaba preocupada ya que él estaba en carretera, pero no por cuestiones de la emergencia".

Poco antes de las 20 horas del 29-O, José Manuel Cuenca acababa de remitir un mensaje a la consellera Salomé Pradas intentado convencerla de que no confinara a la población afectada por las barrancadas y riadas. "Salo, de confinar nada, por favor", aseguró el jefe de gabinete a la consellera y mando único de la emergencia, a las 19.54 horas del 29-O.

