Dos exaltos cargos sanitarios de Ayuso vuelven a plantar a la Justicia y el juez pide correos y WhatsApp que advertían de discriminación
Carlos Mur y Pablo Busca tampoco comparecen tras ser citados por una muerte en una residencia de Torrelodones (Madrid)
Al igual que ocurrió este martes en un juzgado de Instrucción de Madrid, ni el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, que firmó las normas de actuación denominadas 'protocolos de la vergüenza; ni el exresponsable del SUMMA 112 Pablo Busca han acudido este miércoles a declarar ante el juez de Collado Villalba Pedro Valentín Cervillo, que les había citado en relación con las querellas presentadas por familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia.
En el caso del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, las acusaciones que ejercen Marea de Residencias y la asociación 7291: Verdad y Justicia, personadas en nombre de familias, anunciaron que solicitarán la busca y captura de los exaltos cargos sanitarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ante la imposibilidad de localizarles por parte de la justicia tras decidir su citación. Hoy se repetía una convocatoria similar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado Villalba, por una muerte en una residencia de Sanitas en Torrelodones.
Como en el caso del juzgado de la capital, el que sí ha comparecido ante la jueza ha sido el sucesor de Mur en el cargo, Javier Martínez Peromingo, que ha vuelto a descargar en su antecesor la responsabilidad de la inclusión de pautas discriminatorias en las normas de actuación en las residencias de ancianos, según las mismas fuentes. Como novedad, y tras confirmar que, de manera personal había transmitido que no estaba de acuerdo con criterios los protocolos, ha puntualizado que lo hizo mediante correos electrónicos y WhatsApp, por lo que el juez le ha pedido que aporte estas comunicaciones.
