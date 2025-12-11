Barrabés se acoge a su derecho a no declarar en la comisión del caso Koldo del Senado

El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar en la Comisión de investigación sobre el caso Koldo abierta en el Senado.

Barrabés, que ha acudido a la comisión junto a su esposa y su letrada, ha explicado en su primera intervención que, puesto que el asunto de las preguntas que se le iban a hacer están siendo objeto de investigación en la vía judicial, no iba a contestar a ninguna de ellas para no perjudicar el derecho de defensa que le asiste.

Sí ha afirmado en esta explicación que nunca ha tenido relación comercial o profesional con Koldo García y jamás ha intervenido en contratos, licencias, ayudas u otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García o con las demás personas relacionadas con la operación Delorne.

Ha asegurado también que tanto él como las empresas en las que tiene participación han actuado con "absoluta regularidad" sin que exista nada que se les pueda reprochar, como confía que acabará siendo reconocido.

De todas formas, a continuación ha comenzado el interrogatorio de los portavoces de los grupos en la Comisión, empezando por los de las senadoras de UPN María del Mar Caballero y de Vox Paloma Gómez, a las que efectivamente no ha respondido aunque en algunas ocasiones les ha dicho que le encantaría, pero iba a hacer caso a sus abogados, que le han aconsejado no hacerlo.

Lo mismo ha hecho con las preguntas del senador del PP José Manuel Balseiro, al que ha respondido una y otra vez con las frases "es todo público" o "el 100 por cien está explicado en sede judicial" y "me acojo a mi derecho a no contestar".

Solo un par de veces se ha saltado el consejo de sus abogados, una de ellas cuando el senador del PP ha manifestado que "podría ser que la mujer del presidente del Gobierno recomendaba" y "sus empresas facturaban" y Barrabés ha contestado: "Lo veo absolutamente imposible".

La otra ha sido cuando ha respondido con un "sin duda" a una pregunta aparentemente inocente: "No me imagino si en plena evaluación, el profesor recibe una carta de recomendación del alumno firmada por la mujer del director ¿Probablemente diríamos que esa es una presión insoportable?".

A renglón seguido, Balseiro ha agregado: "¿Se hubieran adjudicado los contratos públicos que sabemos que recibieron sus empresas sin la recomendación de la señora Gómez?", tras lo que Barrabés ha vuelto a su respuesta negativa.

Pese a todo, fuentes del PP han apuntado tras la Comisión que Juan Carlos Barrabés ha guardado este jueves en el Senado el mismo silencio que su "socia", Begoña Gómez, ante el juez.

Por su parte, el socialista José Latorre ha lamentado que Barrabés haya tenido que comparecer en una Comisión que Vox, UPN y el PP han convertido en una "sala de inquisición en la que todo cabe" y donde no tiene consecuencias "hablar mal de profesionales acreditados siempre que sirva para arrear al contrario".