Dimite Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras una denuncia de acoso contra él

El secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, ha presentado este jueves su renuncia como miembro de la dirección federal tras trascender una denuncia de acoso contra él. También ha comunicado que deja su acta como senador por Valladolid.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", ha anunciado Izquierdo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Según ha explicado el hasta ahora dirigente socialista, ha tomado la decisión "para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor". "Siempre agradecido", ha zanjado en la publicación.

Minutos antes de la renuncia, el medio 'eldiario.es' publicaba la existencia de una cuarta denuncia por presunto acoso sexual en el PSOE dirigida en esta ocasión contra Izquierdo.

Fuentes oficiales aseguran que “consta la renuncia” de Izquierdo en los términos que este ha trasladado en público, pero evitan confirmar la existencia de una denuncia al no tener acceso a este, por su carácter anónimo y confidencial. Izquierdo presentó su renuncia después de conocerse, según El País, que había una denuncia de acoso contra él.

El que fuera delegado del Gobierno en Castilla y León siempre estuvo relacionado con asuntos de estudios y encuestas en las Ejecutivas de Pedro Sánchez. Pese a que se valoró su salida en la dirección socialista, finalmente Pedro Sánchez optó por su continuidad en el último Congreso Federal.

En este contexto, la secretaria de Organización, Teresa Torró, comparecerá este viernes en rueda de prensa -por primera vez desde que en julio asumió el cargo- en Ferraz para dar cuenta del informe sobre el caso de Francisco Salazar, que ha generado una fuerte polémica por su fallida gestión. También una suerte de ‘me too’ en el PSOE, sucediéndose otros dos casos que se han llevado por delante al presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, y al concejal, diputado provincial y líder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro. Desde Ferraz enmarcan esta realidad como resultado de un problema estructural que en lugar de ignorar buscan hacer aflorar y atacar con “tolerancia cero”.

El goteo de casos está sumiendo al partido en un "desconcierto" por las sorpresas de las personas implicadas, por el momento en el que está ocurriendo y, especialmente, por el asunto, que golpea directamente a la ideología socialista. Algunos compañeros de la Ejecutiva reconocen su sorpresa por el paso a un lado de Izquierda y lo asocían a la posibilidad de la existencia de estas denuncias que se están extiendo durante los últimos días al modo de un ‘me too’ en el PSOE. No obstante, desde algunos sectores socialistas celebran que salgan a la luz cuestiones que eran "un secreto a voces" por más que algunos de los implicados mostrasen perfiles "educados y correctos" en según qué contextos.

