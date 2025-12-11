Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha tenido oportunidad de oír por su propia boca las explicaciones de los distintos peritos que han examinado los audios y grabaciones que se intervinieron en distintos dispositivos a Koldo García. Se trata de dos parejas de guardias civiles y de los propuestos por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que resultó imputado en la causa tras conocerse las conversaciones que mantuvo con el exasesor del exministro José Luis Ábalos. Las conclusiones alcanzadas por los dos grupos son tan dispares como las que mantienen en cualquier procedimiento acusaciones y defensas.

Fuentes presentes en la comparecencia, que ha coincidido con la apertura de juicio oral dictada por el magistrado contra Ábalos y Koldo en el caso de las mascarillas, han señalado que todos los expertos se han ratificado en sus respectivas conclusiones: los agentes para negar cualquier manipulación y los propuestos por la defensa para sostener justo lo contrario. No obstante, fuentes jurídicas han señalado que una de las parejas de expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han admitido que, aunque ellos no lo habían detectado, existiría la posibilidad de que se hubiera podido producir una manipulación con inteligencia artificial.

Ello, porque las mismas fuentes señalan que los audios se encontraban en la nube, que es de donde fueron recogidos por los agentes para proceder a su examen, lo que permitiría una manipulación externa a través de personas que también tuvieran acceso al sistema de guardado. En cualquier caso, ellos no han detectado ninguna significativa en los audios.

Sin preguntas sobre Pegasus

El juez Puente no ha dejado preguntar al abogado que ejerce la dirección de la acusación popular sobre la presunta vinculación de los peritos propuestos por Cerdán con el PSOE; tampoco a las defensas sobre si había indicios de la instalación del software Pegasus en los dispositivos de Koldo ni sobre supuestas alteraciones en la cadena de custodia, extremo que el magistrado ha negado en sus resoluciones.

En lo que sí ha mostrado interés el magistrado es en tratar de determinar a qué podía obedecer la alegación de los expertos de Cerdán relativa a que en una de las grabaciones se habían detectado dos sistemas operativos, lo que resultaría incompatible sin haberse realizado una manipulación. Los del Instituto Armado lo justifican con una actualización del aparato.

En su informe los guardias civiles señalaron que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos" que apunten a ninguna manipulación en las grabaciones analizadas, por lo que, a su juicio, "no se han obtenido argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad".

El dictamen de los agentes, de carácter muy técnico, señalaba que no habían apreciado "argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad" de los archivos, aunque en dos aparecía una "diferente tasa de bits y frecuencia de muestreo" y admitían una "inconsistencia de fecha del equipo con trazabilidad temporal directa".

Los expertos propuestos por Santos Cerdán, en cambio, afirmaban, "de manera irrefutable", que los archivos de audio con sus conversaciones con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos "fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad".

El análisis de la calidad técnica de los audios evidencia, proseguía el informe, que estos "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", puesto que presentan niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos que comprometen la fiabilidad del análisis vocal.

"Las comparaciones efectuadas mediante tecnología especializada (Phonexia Voice Inspector) demuestran que no existe coincidencia suficiente entre los fragmentos atribuidos a un mismo hablante, ni entre los audios que motivan la identificación policial", agregaba el documento.

