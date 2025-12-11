La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El empresario Antxon Alonso también ha sido detenido en la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que este miércoles fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero por contratos públicos bajo sospecha. Este tercer detenido, que según la investigación del caso Koldo es socio en la empresa navarra Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue localizado por los agentes en Vizcaya, confirman a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la investigación.

La detención de Antxon Alonso cierra uno de los círculos de investigación sobre la corrupción de la trama Koldo, al tiempo que se abre otro con numerosos registros que este jueves han sucedido a las detenciones y de los que los instructores esperan obtener nuevas confirmaciones. En esta jornada los agentes de la UCO han realizado 19 registros en diferentes empresas, algunas por las que pasó Leire Díez y otras, a la postre, vinculadas a la mercantil navarra atribuida a Alonso y Cerdán.

Los delitos por los que se ha llevado a cabo este nuevo golpe de la UCO a la trama Koldo-Cerdán son cuatro: malversación, prevaricación, tráfico de influencias e integración en organización criminal.

La operación se desarrolla por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia. Una vez desarrollados los registros, el instructor tendrá que enviar a reparto la causa, informa Ángeles Vázquez.

Madrid, Sevilla y Zaragoza

Según han informado a esta redacción fuentes próximas a la investigación, los registros se han practicado en Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este último caso en la sede de la empresa Forestalia; y están relacionados con el círculo de firmas que rodean a la mercantil que la UCO vincula a Cerdán y a su supuesto socio Antxon Alonso, a quien Koldo García llamaba con el apelativo de 'Guipuchi'.

Los agentes de la UCO también han acudido a las sedes de tres empresas públicas integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Son las firmas Sepides, Mercasa y Enusa. En todos los casos han sido objeto de registros para requerir documentación. También han acudido los guardias a la sede de la SEPI.

Se da la circunstancia de que Leire Díez fue responsable de Comunicación en Enusa, la sociedad pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas. Su actual presidente es el exgerente del PSOE Mariano Moreno. Leire Díez trabajó en la compañía entre 2018 y 2021, siendo su presidente José Vicente Berlanga, que fue cercano al entonces ministro José Luis Ábalos.

Entre los lugares visitados por los guardias civiles en esta nueva oleada de actuaciones ha estado un piso del barrio madrileño de Salamanca, que Leire Díez habría utilizado como despacho personal para algunos de los contactos investigados. Además, un bar en Sevilla, un local conocido, ubicado en la Avenida Marie Curie de la capital andaluza, junto a la esfera del Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja. Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, figura como administrador único de la empresa que rige el bar, que actualmente sirve desayunos y comidas y cuyas cuentas pudieron servir para blanqueos de dinero obtenido por la trama.

Las fuentes mencionadas han añadido que no hay previsto nuevos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. No obstante, se trata de una operación en marcha en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes jurídicas avanzan que los detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a las 10 horas.