La UCO registra un bar en La Cartuja en Sevilla dentro de la investigación por corrupción del caso de Leire Díez y Vicente Fernández

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha registrado en la mañana el jueves un bar ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja en Sevilla en el marco de la investigación que ha conllevado la detención hasta el momento del ex interventor de la Junta y ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, y de la ex militante y ex alto cargo socialista en Correos, Leire Díaz.

El establecimiento es un negocio de hostelería con una amplia trayectoria. El bar ha abierto sus puertas esta mañana con normalidad, aunque la misma ha sido de todo menos tranquila. El desayuno ha terminado por agotar a los camareros, que han recibido todo tipo de preguntas por parte de periodistas y curiosos. "Nosotros hemos llegado a trabajar y no sabíamos nada. Sabéis ustedes más que nosotros", llegó a exponer una de las empleadas ante la reiteración de las cuestiones.

Con las cámaras apostadas en la puerta, algunos trabajadores se refugiaban en el ruido de los platos chocando contra los vasos en el fregadero para charlar. Otros aprovechaban el sonido de la máquina de café para hacer lo propio. El hartazgo de todos ellos era palpable. El teléfono del bar sonaba cada poco. Tras repetir que no sabían nada y colgar se llegó a escuchar: "Ahora Telecinco".

La UCO vincularía este establecimiento a la investigación abierta por corrupción que ha derivado hasta el momento en tres detenciones de personas por sus relaciones con Servinabar, la empresa vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Por el momento, se desconocen más detalles, puesto que las actuaciones están bajo secreto de sumario.

El bar está ubicado en la Avenida Marie Curie de Sevilla, junto a la esfera del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja, uno de los puntos más emblemáticos del recinto. Vicente Fernández figura como administrador único de la empresa que rige el bar, que actualmente sirve desayunos y comidas. Hay quien incluso organiza aquí comidas de Navidad.

¿Qué delitos se investigan?

Los agentes de la UCO están realizando registros en distintos puntos de España en el marco de esta investigación secreta por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, 19 registros en diferentes empresas vinculadas a la mercantil navarra Servinabar atribuida a Antxón Alonso y Santos Cerdán.

La operación se desarrolla por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia. Una vez desarrollados los registros, el instructor tendrá que enviar a reparto la causa, tal y como ya adelantó la periodista El Periódico.