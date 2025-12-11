La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra y detiene a su dueño y a su principal ejecutivo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes próximas al caso han confirmado la detención de al menos dos directivos: el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, y su número dos, consejero delegado-director general, Roberto Roselli.

Un dispositivo formado por ocho agentes se ha encargado de llevar a cabo el registro en la sede de la compañía aérea. Han requisado material informático de almacenaje y han entrado en correos y archivos de ordenadores de la compañía, completan las citadas fuentes.

El asunto de Plus Ultra lo tramita el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que, por ahora, mantiene las actuaciones "bajo secreto". La causa principal de la entrada en la sede madrileña de la compañía aérea, las pesquisas por blanqueo, no serían las únicas. Se investigan actos relacionados con un supuesto desvío de subvenciones después de que la compañía recibiera ayudas públicas. La operación de este jueves podría suponer además la reapertura de investigaciones en su momento archivadas por el mismo juzgado en torno a una supuesta falsificación de documentación con el fin de obtener dinero público en forma de préstamos.

Rescate Plus Ultra

Precisamente, el juzgado madrileño 15 abrió en 2021 unas diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo tras una denuncia que interpuso Manos Limpias por presunta malversación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, la causa en la que se investigaron las ayudas públicas por 53 millones de euros, fue sobreseída dos años después

El 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó conceder apoyo financiero a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas estratégicas -el FASEE, de 10.000 millones de euros- que gestionaba la SEPI enfocándose en ese momento en la salvación de compañías golpeadas por la crisis de la pandemia. Los 53 millones que otorgó el Gobierno se repartieron en un préstamo ordinario de 19 millones que vence en 2027, y un préstamo participativo de 34 millones a siete años que la compañía no obtuvo hasta 2024.

Según comunicó la compañía en febrero pasado, el 40% del dinero recibido se destinó a solventar deudas con proveedores, y casi un 20% a reembolsar gastos a pasajeros por vuelos que no pudo cumplir. El resto del dinero, siempre según Plus Ultra, se empleó en pagar nóminas, impuestos, deuda con la Seguridad Social e intereses financieros. Esa versión de Plus Ultra se pone ahora en duda, cuando se sigue el rastro del desvío: el dinero público pudo servir para el pago de deudas contraídas antes con prestamistas dedicados, también, a la especulación con oro.

La operación sigue abierta. Las fuentes policiales consultadas no descartan más detenciones relacionadas con la actuación de la mañana de este jueves.

Relación con la trama Koldo

El rescate financiero del Gobierno a la compañía aérea durante la pandemia siempre ha estado envuelto en polémica. Precisamente, en su última declaración en la Audiencia Nacional, el empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, aseguró que el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quería que Plus Ultra transportara mascarillas a las islas durante la pandemia, algo que enmarcó en presuntas presiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se rescatara a la aerolínea.

Precisamente, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado que le preocupen las detenciones de los dueños de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo, en el marco de la investigación por la que también se ha detenido al expresidente de la SEPI. Una negativa, sin entrar más sobre el tema, que ha trasladado al ser preguntado por los medios antes de participar en el Congreso en un acto de presentación del libro 'Discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba', informa Iván Gil.

Así lo expuso a finales de noviembre ante el juez Ismael Moreno, que le investiga en el caso Koldo por los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias a la presunta trama de corrupción. Es más, dijo tener constancia de que el exministro José Luis Ábalos habría recibido presiones en relación con el rescate de Plus Ultra, e infirió que Torres también tenía ese interés por esas presiones.

