El líder del PSdeG Besteiro reconoce que conocía desde octubre una queja de acoso sexual contra José Tomé

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estaba al tanto desde octubre de la existencia de un caso de acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Fue a través de una tercera persona, que no solo se reunió con él, sino que también mantuvo encuentros con la secretaria de Organización, Lara Méndez, y la secretaria de Organización de Lugo, Pilar García.

Así lo ha reconocido este viernes el líder de los socialistas gallegos, que aseguró que "nunca miraron para otro lado". Explicó que, a través de esa persona informante, animaron a la víctima a que presentase una denuncia formal y se pusieron en contacto con el presunto acosador, que hasta en dos ocasiones negó los hechos. Defiende que si no hicieron más fue porque "debe respetarse la voluntad de la víctima" y "nadie" puede denunciar por ella.

De esta manera, quiso dejar claro que la dirección del PSdeG actuó con "rapidez y contundencia". Sin embargo, el caso Tomé ha reabierto viejas heridas en el partido y son ya varias las voces que cuestionan el proceder de Besteiro y piden su cabeza.

El escándalo no salió a la luz hasta el pasado martes cuando lo destapó el programa de televisión Código10. Al día siguiente José Tomé fue suspendido de militancia y renunció a sus cargos en la Diputación y el PSOE del Lugo, aunque conserva sus actas de diputado provincial y alcalde de Monforte. Besteiro solo se había manifestado al respecto a través de una carta a la militancia remitida el jueves, en la que se limitaba a decir que él no tiene acceso al canal de denuncias internas del PSOE. No fue hasta este viernes, tres días después, que compareció para dar explicaciones tras la reunión de la ejecutiva del partido.

Y, después de que desde distintos medios de comunicación, se apuntara ya a que la dirección del PSdeG estaba al corriente, Besteiro admitió que efectivamente se habían reunido con una persona que les trasladó el caso de una mujer que sufría acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo.

"Cuando no había denuncia, hace unas semanas, en octubre, una persona nos pidió ser escuchada. Yo mismo quise atenderla personalmente. No hablaba en su nombre, sino que relataba presuntas conductas machistas que afectaban a una tercera persona", explicó. En esa reunión, según defendió, la respuesta fue "clara": "Escuchar y animar a denunciar". Hablaron con José Tomé para pedirle explicaciones y negó los hechos.

Tras este primer encuentro al más alto nivel, con Besteiro, esta tercera persona se reunió otra vez más con Lara Méndez y en otras dos ocasiones con Pilar García, tras lo cual la dirección del partido volvió a contactar con Tomé y, de nuevo, negó las acusaciones. Todo esto sucedió en los meses de octubre y noviembre.

Justificación

Besteiro recalca que "nunca jamás se reunió con ninguna víctima". Y para justificar que no adoptaran ninguna medida, aludió al artículo 191 del Código Penal según el cual para actuar en los delitos de agresión o acoso sexual "será necesaria la denuncia e la persona agraviada, su representante legal o querella del Ministerio fiscal".

Por esta razón, señala que no fue hasta que Ferraz les confirmó que existía una denuncia en el canal interno del partido que actuaron. Besteiro dijo que se reunió con Tomé y le pidió que abandonara todos sus cargos institucionales y orgánicos.

En todo caso, el líder del PSdeG aclaró que el anonimato de las víctimas está garantizado y, por lo tanto, desconoce quien es la mujer que formalizó la queja y si es el mismo caso que él conoce. Según el programa Código10, hay testimonios de hasta seis mujeres denunciando acoso sexual por parte de Tomé.

Respecto a las críticas internas que están surgiendo y cuestionado sobre si ciertos sectores del partido pueden estar amplificando esta crisis, Besteiro respondió que quiere "pensar que no es así" y volvió a recalcar que se actuó con "contundencia e inmediatez".

También aludió a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que cuestionó la tardanza de la dirección del PSdeG en actuar mientras alabó la "magnífica labor" de Ferraz con el caso de Francisco Salazar, investigado por acoso sexual. En respuesta Besteiro abogó por "contundencia" y "coherencia en Galicia y en Madrid".