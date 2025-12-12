Mallorca
El pleno de Palma declarará a Pedro Sánchez persona 'non grata' en la ciudad y pedirá su dimisión
El PP respalda una proposición de Vox que reclama "echar del Gobierno a este deleznable personaje"
Jaume Bauzà
El pleno de la próxima semana declarará a Pedro Sánchez persona 'non grata' en Palma y exigirá su dimisión y la convocatoria de elecciones. Así lo recoge una proposición de Vox que contará con el respaldo del PP.
El texto que se aprobará considera que "España está políticamente enferma" y sitúa el origen de esta patología en la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Sin embargo, considera Vox, se ha agravado durante los últimos seis años en los que Sánchez ha gobernado.
"Ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en el partido para moldearlo a su antojo. La primera característica definitoria del sanchismo es su control de los medios de comunicación. La segunda característica sería limitar, por no hablar de claro menosprecio, los derechos fundamentales de los ciudadanos", argumenta el partido que lidera Fulgencio Coll.
Un Gobierno "de cloacas, prostíbulos y mordidas"
"Están él, su entorno familiar, su partido y Gobierno empantanados por la corrupción y por la obscenidad. Ha traicionado a los españoles rompiendo algo que es constitucional y sagrado como la igualdad entre los españoles, ha aprobado y financiado los caprichos de Puigdemont, un delincuente fugado", argumenta el duro texto de Vox.
La proposición concluye en el mismo tono: "Es hora de echar del Gobierno a este deleznable personaje. Tenemos que levantar la voz ciudadana, tenemos que decir basta a un Gobierno 'de cloacas, prostíbulos y mordidas' que parece un calco de las dictaduras bolivarianas".
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice
- La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz
- Alfonso IX vuelve a Badajoz ocho siglos después con un monumento en su honor
- Un coche invade la acera y se empotra contra un árbol frente a la rotonda de los Corazones de Badajoz
- El juicio contra diez okupas del viejo estadio José Pache de Badajoz se celebra este miércoles
- Detenido un 'timador de los pisos de alquiler' de Badajoz