Herido un guardia civil en Ceuta al ser atacado con un garfio por un migrante que saltó la valla

Un agente de la Guardia Civil de Ceuta ha resultado herido este sábado en el perímetro fronterizo que separa la ciudad de Marruecos al ser atacado con un garfio por un migrante que acababa de saltar el vallado y que le produjo heridas en un brazo.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el incidente se ha producido cuando los agentes acudieron a una zona intermedia del vallado para buscar a un grupo de personas que habían logrado saltar la doble valla, situada a diez metros de altura.

Uno de los migrantes, que estaba escondido entre la maleza ya en suelo español, empezó a atacar con un garfio realizado de forma artesanal contra los agentes, hiriendo a uno de ellos en un brazo.

El agente ha tenido que ser trasladado a un centro médico para evaluar el alcance de las heridas producidas mientras que el migrante, procedente del África Subsahariana, ha sido detenido.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha calificado en un comunicado el incidente como un "intento de homicidio" al señalar que se ha producido en una jornada "intensa y peligrosa" para los agentes debido a los numerosos intentos de entrada tanto a nado como saltando la valla.

"Lo que ha ocurrido es gravísimo ya que un guardia civil ha sido atacado salvajemente por un migrante armado con un garfio, el ataque iba dirigido directamente a su cabeza y podría haber sido una tragedia irreversible pero finalmente se produjo una herida profunda en el brazo", ha argumentado la AUGC para explicar el suceso.

La organización ha denunciado "la absoluta inferioridad numérica y de medios mientras la violencia contra los agentes escala con armas lesivas mientras Interior sigue negándonos la protección que merecemos".

Presión migratoria

En la jornada de este sábado al menos unos 20 migrantes han conseguido entrar ilegalmente en Ceuta, principalmente lanzándose al agua desde las costas marroquíes más próximas a la ciudad ceutí.

Mientras tanto, otro grupo de unos 40 subsaharianos ha intentado acceder a la ciudad saltando la doble valla del perímetro fronterizo, de los cuales una docena ha logrado su propósito y se ha dirigido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Los migrantes que han entrado procedían de países como Sudán, Guinea, Mali y Burkina Faso.

La Guardia Civil ha dicho a EFE que asocia estos intentos de entrada con la borrasca Emilia al pensar los migrantes que las adversas condiciones meteorológicas provocan una mayor presencia de agentes a ambos lados de la valla.

No obstante, la Gendarmería marroquí ha colaborado para evitar que más migrantes llegaran bien al mar o a la zona de la valla fronteriza.