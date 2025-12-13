Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casos en el PSOE

Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de corrupción

Ernest Urtasun insiste en que el Ejecutivo de Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. / EP

EFE

Barcelona

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido este sábado una "remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de supuesta corrupción que están afectando al PSOE, y ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos.

En su intervención ante el consell nacional de los comunes, Urtasun se ha referido a los supuestos casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE, que han abierto ya un debate público dentro del Gobierno sobre la necesidad de una remodelación profunda del ejecutivo, reclamada abiertamente desde Sumar por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero que a día de hoy el presidente Pedro Sánchez no contempla.

La negativa de Sánchez a acometer esta remodelación es, para el ministro de Cultura, "prematura y muy osada", porque significa "que no se está calibrando la gravedad de lo que esta ocurriendo en estas ultimas horas en España" y la "indignación" ciudadana.

"Si la respuesta es que no, ¿cuál es la respuesta que da el PSOE ante la gravísima situación que estamos viviendo? El inmovilismo es en estos momentos el mayor aliado que tienen el PP y Vox, y no nos lo podemos permitir en el momento en el que se encuentra la legislatura", ha subrayado Urtasun.

En paralelo a esta remodelación, Urtasun ha exigido al Gobierno que también recupere "una agenda social" y acometa medidas en este sentido.

"A finales de año vence el escudo social, como todos saben, y tenemos que llevar al Consejo de Ministros una actualización. Es imprescindible actualizar las medidas", ha agregado el ministro de Cultura al respecto.

Además, ha emplazado al PSOE a que prorrogue "los cientos de miles de contratos de alquiler que vencen" en España y de los que depende que las familias puedan pagar o no su alquiler.

"Necesitamos explicaciones del presidente, una remodelación en profundidad del Gobierno y recuperar una agenda social que empieza por renovar la prórroga del escudo social", ha resumido el también portavoz de Sumar.

