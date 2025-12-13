Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CORRUPCIÓN

Los tres detenidos en el caso Plus Ultra llegan al juzgado para declarar sobre el blanqueo de fondos de Venezuela

Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía del presunto uso indebido del rescate de 53 millones, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos" del negocio del oro en el país sudamericano

Agentes de la Policía Nacional, en la entrada de la sede de Plus Ultra en Madrid durante el registro realizado el jueves.

Agentes de la Policía Nacional, en la entrada de la sede de Plus Ultra en Madrid durante el registro realizado el jueves. / Europa Press

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

Los tres detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el caso Plus Ultra, el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, su número dos, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli, y el abogado Julio Martínez Martínez, se encuentran desde las 10.30 horas en los calabozos de Plaza de Castilla en Madrid.

Pasarán en el transcurso de la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 13, en función de guardia de detenidos. Las Diligencias Previas continúan secretas y las tramita el Juzgado de Instrucción número 15, cuya titular reabrió una causa tras asumir una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Según adelantó esta redacción, el ministerio público acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.

