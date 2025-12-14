PI STUDIO

El PP acusa a Sánchez de "encubrir a acosadores": "Eran los hombres del presidente"

El PP ve al Gobierno de Pedro Sánchez "KO" y dentro de "una espiral de corrupción y acoso sexual". Así lo ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en Terrassa donde ha asistido al homenaje a Paco Cano, dirigente del PP asesinado por ETA.