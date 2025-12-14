El PP ve "KO" al Gobierno y acusa a Sánchez de "encubrir a acosadores": "Eran los hombres del presidente"

El PP ve al Gobierno de Pedro Sánchez "KO" y dentro de "una espiral de corrupción y acoso sexual". Así lo ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en Terrassa donde ha asistido al homenaje a Paco Cano, dirigente del PP asesinado por ETA. Gamarra ha acusado a Sánchez de "encubrir a acosadores" y de "atacar a las mujeres que denuncian" y le ha calificado como "el presidente que menos hizo por las mujeres y que más las desprotegió". "Les encubrían porque eran los hombres del presidente", ha afirmado acompañada del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y del diputado y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

La dirigente popular se ha expresado así tras una semana crítica dentro de las filas socialistas. A las detenciones de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán; se ha sumado un auténtico Me Too interno que ya se ha llevado por delante cargos públicos y ha situado en el punto de mira a otros tantos. El goteo de casos empezó tras las críticas internas por la gestión del caso que afecta a Paco Salazar, uno de los hombres de confianza del presidente del Gobierno, el pasado verano. Sánchez lo apartó de sus cargos dentro de la formación y de Moncloa, pero la tardanza en el abordaje del expediente -cerrado este viernes tras cinco meses- derivó en un estallido de denuncias en distintos puntos de España.

"Hemos vivido el mayor retroceso del feminismo en nuestro país. Sánchez pasará a la historia como el Gobierno que menos hizo por las mujeres, que más nos desprotegió, que más hizo retroceder la lucha de las mujeres contra la violencia sexual", ha afirmado la vicesecretaria popular. Además, ha acusado directamente a la vicepresidenta María Jesús Montero y a la ministra portavoz Pilar Alegría de "liderar la caza de brujas contra las mujeres que osaban denunciar".

Gamarra también ha denunciado que Sánchez y la mayor parte de sus ministros no acudan al Senado la próxima semana para someterse a la sesión de control en una cámara donde los populares son mayoría, y ha reprochado también a los socios parlamentarios en el Congreso que no pidan "explicaciones" suficientes por estos casos. "Podrán huir de la sesión de control, pero no de justicia, ni de las urnas", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que la sociedad española no se merece el nivel de "degradación" actual. "La situación es insostenible y los socios lo saben perfectamente", ha sostenido, lamentando al mismo tiempo que no se sumen a una moción de censura. "No hacen nada para que cambie", ha rematado.

Además, ha atacado directamente al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y ha asegurado que se ha "vendido por un puñado de monedas de oro", haciendo referencia al tuit que hizo en 2017 sobre las "155 monedas de plata" cuando el president Carles Puigdemont se planteó no declarar la independencia y convocar elecciones anticipadas para evitar la suspensión de la autonomía.