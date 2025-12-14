Setenta mujeres del PSOE gallego, a la dirección regional: "No tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual o el machismo"

Casi 70 mujeres del PSdeG, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y otras cuatro regidoras (Meis, Maceda, Betanzos y Guitiriz) acaban de lanzar un manifiesto en el que salen a respaldar a Silvia Fraga tras su dimisión como secretaria de Igualdad del PSOE gallego por estar en desacuerdo con la gestión que la dirección gallega ha hecho del caso José Tomé y en el que advierten a José Ramón Gómez Besteiro que "no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo".

"Solo una actuación firme, transparente y coherente permitirá mantener la confianza de la ciudad y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres", reza el manifestó que se acaba de lanzar y en el que se invita a las mujeres del PSdeG a suscribirlo.

"Defendemos la necesidad de esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y preservar la integridad de la instituciones", se afirma en el documento, que es el resultado de un vivo debate abierto el viernes por la noche tras las explicaciones dada por el secretario general del PSdeG, Gómez Besteiro, sobre el caso Tomé. Tras negar durante varios días conocer las denuncias, confesó que en octubre tuvo conocimiento de un supuesto caso de acoso sexual por parte de un tercero. Y que con ese intermediario se reunieron cuatro veces él, Lara Méndez, secretaria de Organización del PSdeG, y Pilar García, número dos del PSOE en la provincia de Lugo. También hablaron dos veces con el todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte y como negó los hechos, no se hizo nada más.

Tal como adelantó Faro de Vigo, el intenso debate en el chat de mujeres feministas del PSdeG, se abordó si pedir dimisiones a quienes ocultaron el caso. Finalmente el comunicado consensuado ha rebajado el tono, pero advierten que "es imprescindible la transparencia en la resolución de estas denuncias". "Hay que garantizar procesos rigurosos y centrados siempre en la protección de las víctimas".

"La respuesta debe ser rápida, clara y contundente, basada en la ejemplaridad y en la responsabilidad política, especialmente por parte de quien ocupa cargos orgánicos", se puede leer en el manifiesto.

Entre las primeras firmantes del manifiesto figuran Inés Rey, alcaldesa A Coruña; Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, Àngeles Novo, conceja de Lugo, Uxia Oviedo, alcaldesa de Maceda; Nereida Canosa, edil de A Coruña, Laura Seara, ex secretaria de Estado de Igualdad con Zapatero; Margarita Castejón, exconcejala Pontevedra; Patricia Vilán, secretaria General de la Fegamp y exdiputada; María Barral, alcaldesa Betanzos y vicepresidenta Fegamp: Beatriz Sestayo, delegada de Suelo Empresarial del Atlántico; Carmen Marón, exdiputada en el Congreso; Maica Larriba, ex subdelegada del Gobierno en Pontevedra; Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz; María Rivas, ex subdelegada del Gobierno en A Coruña; Marisol Soneira, exdiputada; Patricia Lojo, teniente alcalde Pobra do Caramiñal; Rosa Arcos, secretaria de FADEMUR; Rosa Gomez Limia, primera diputada del PSdeG en el parlamento de Galicia; Margarita Pérez Herráiz, exdiputada de Lugo; y Yoya Blanco Rial, concejala PSOE Pontevedra, entre otras.

