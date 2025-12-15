El Gobierno exige a Sánchez elecciones “cuanto antes”: “La parálisis del Estado daña a Canarias”

El Gobierno de Canarias no disimula ya su máxima preocupación ante la deriva del Ejecutivo de Pedro Sánchez y exige la convocatoria inmediata de elecciones generales. “Necesitamos resetear una legislatura que a todas luces ha terminado”, advirtió este lunes con contundencia el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello.

Tanto el presidente Fernando Clavijo como Alfonso Cabello coincidieron en expresar su inquietud por la "parálisis" institucional" y la falta de gestión del Gobierno central.

“No solo es resistir”

Cabello afirmó tras el Consejo de Gobierno que “lo coherente en este momento es que se convoquen unas elecciones que permitan articular una mayoría poniendo en el centro las prioridades de las personas y no solo el resistir o el agotar una legislatura”. En opinión del Ejecutivo canario, “el conjunto del Estado español necesita una convocatoria de elecciones cuanto antes”.

El portavoz sostuvo que “esta huida hacia delante -de Pedro Sánchez- , esta obsesión por resistir, este intentar agotar la legislatura como si fuera un fin en sí mismo, no nos está permitiendo garantizar los asuntos prioritarios para esta Comunidad Autónoma”. Y fue más allá: “Agotados estamos el conjunto de los ciudadanos y también de las administraciones públicas de seguir en esta situación”.

“Un gobierno incapacitado”

El portavoz del Gobierno contrastó la gestión del Ejecutivo canario con la situación en el Estado, destacando que en las islas se han impulsado medidas en materia de vivienda para poner en marcha 5.000 casas, se ha aprobado la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año, con 556 plazas para personal público, y se han movilizado 53 millones de euros para La Palma “en apenas diez o doce días”. Frente a eso, denunció que en Madrid solo hay “bronca política, inestabilidad y parálisis en la gestión”.

Nadie responde en los ministerios

“Estamos ante un gobierno que no aprueba presupuestos, que no aprueba la senda de gasto, que es incapaz de legislar”, afirmó. “Es un gobierno incapacitado para continuar abordando los retos que tiene el conjunto del Estado español y Canarias en particular”.

Según Cabello, “la parálisis es total, los ministerios están bloqueados y nadie responde”, motivo por el que el Ejecutivo canario defiende que “hay que ir a una convocatoria de elecciones, pero cuanto antes”.

Clavijo: “Nadie está pensando en la ciudadanía”

Horas antes, el presidente Fernando Clavijo también había expresado su preocupación por la deriva política nacional durante un acto en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde conoció el funcionamiento del primer exoesqueleto pediátrico de la sanidad pública canaria. “Entre la estrategia de resistir que desarrolla el Gobierno español y la del ataque y acoso y derribo que promueve la oposición, nadie está pensando en la ciudadanía”, lamentó.

Clavijo reclamó que “los que tenemos algún puesto de responsabilidad en la gestión tenemos la obligación de trabajar para que las cosas vayan a mejor” y subrayó que “nadie está pensando en que hay que gestionar un país, aprobar presupuestos y sacar expedientes y políticas, como puede ser la sanitaria, para mejorar la calidad de vida de los españoles”.

“Deberíamos estar más centrados en la resolución de los problemas de los ciudadanos, no en los problemas de la clase política, porque eso es lo que genera desafección, descrédito y hartazgo”, añadió el presidente, que gobierna en coalición con el Partido Popular, con el apoyo de AHI y ASG.

Temor por la financiación autonómica y el REF

Clavijo alertó además sobre el riesgo de que el Ejecutivo central mezcle los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) con el sistema de financiación autonómica, lo que —según dijo— “implicaría una pérdida de miles de millones de euros al año para las Islas”. Ese escenario, advirtió, “sería terrorífico y tendría un impacto muy negativo en el estado del bienestar de los canarios”.

El presidente insistió en que “financiar a Canarias con los mismos criterios que se financia a Madrid sería una terrible injusticia” y recordó que “primero hay que tener claro qué estado de bienestar queremos financiar, para luego saber los recursos que tenemos que poner a disposición”.

Los riesgos para Canarias

El Gobierno de Canarias advierte que la inestabilidad estatal amenaza con afectar directamente a asuntos esenciales para el archipiélago. “Nos jugamos mucho a lo largo de los próximos meses”, alertó Cabello, citando tres frentes principales: el marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2028-2034; la definición del anclaje de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en la UE en el marco presupuestario 2028-2034; o la ejecución de partidas prorrogadas de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Además de la incapacidad del Gobierno central de sacar adelante las cuentas estatales de 2026.

Cabello recordó que los 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma incluidos en las cuentas de 2023 no los han movilizado. “Ha tenido que ser la Comunidad Autónoma Canaria, de su remanente, la que pusiera ese dinero”, señaló.

Lamentó que el Gobierno central esperara hasta diciembre para dictar el real decreto que permite usar 100 millones de remanentes propios, cuando “si se hubiera hecho en marzo o abril, los palmeros y las palmeras no hubieran estado sufriendo, y nosotros no hubiéramos estado en esa agonía continua de tener que estar persiguiendo a un gobierno para que cumpliera con esta tierra y con La Palma”.