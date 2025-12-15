La jueza de la dana rechaza citar como testigo a Pedro Sánchez como pedía Hazte Oír, tras citar a Feijóo

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga las 230 muertes de la dana del 29 de octubre de 2024 ha dictado dos autos y una providencia en los que descarta citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pedía la asociación ultraderechista Hazte Oír, acusación popular en la causa de la dana. También descarta citar a los bedeles del Palau de la Generalitat, como pedía otra acusación, según acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Men

aje fuera del horario clave en la toma de decisiones

En el primer auto, la instructora desestima la solicitud de la acusación popular que ejerce Hazte Oir de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. Petición que rechaza porque la solicitud se basa en el mensaje que Sánchez envío a las 22:50 horas del 29 de octubre de 2024, cuando regresaba de la India donde había realizado una visita oficial durante unos días, al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Es decir, “la hora en que se produce el intercambio del mensaje, a las 22:50 horas, se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones”, responde la instructora, en referencia a las horas previas del envío de los Es Alert remitidos el 29 de octubre de 2024 a las 20.11 y 20.57 horas.

Petición que rechaza, explica la instructora porque la prueba propuesta por la organización de ultraderecha trataría “de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de la investigación”, la toma de decisiones que hubiera evitado el elevado número de fallecimientos. Para evitar comparaciones con lo acordado el pasado viernes, el auto explica que no consta que el presidente del Gobierno, “a diferencia del señor Alberto Núñez Feijóo, estuviera informado en tiempo real por el señor Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente”.

"Claramente improcedente"

Por eso la jueza de la dana responde a Hazte Oir que la prueba que solicita "es claramente improcedente, sin que se pueda equiparar en modo alguno a las previas declaraciones testificales ya acordadas" como la de la consultora de comunicación Maribel Vilaplana o el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La afirmación de que se pudieran haber intercambiado entre el Presidente del Gobierno y quien era Presidente de la Generaltitat, comunicaciones y mensajes, se basan en meras conjeturas de dicha representación, sin apoyatura alguna, que no justifican una declaración testifical".

Rechaza que declaren los bedeles del Palau de la Generalitat

En el segundo auto, la juez desestima el recurso de reforma interpuesto por una acusación particular contra la denegación previa de citar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat, pues es “altamente improbable” que éstos “escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia”, a la vista del “escaso tiempo que hubo de permanecer el señor Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat”.

Petición para recuperar datos del móvil del jefe de gabinete de Mazón

Por última la magistrada Núria Ruiz Tobarra solicita en una providencia a la dirección general de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Dgtic) de la Generalitat que informe si es factible recuperar los mensajes de whatsapp intercambiados por José Manuel Cuenca, exsecretario autonómico del Gabinete de Presidencia y Comunicación de la Generalitat con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del móvil corporativo que el primero tenía asignado y cambió por otro terminal en junio de 2025.

En el caso de que la respuesta de la Dgtic fuera positiva, la jueza solicita a la Dgtic que no elimine esos mensajes y que elabore un "informe sobre el proceso de sustitución del teléfono móvil del exsecretario autonómico José Manuel Cuenca".

