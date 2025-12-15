Sánchez reconoce "errores" y un escenario "complejo", pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Pedro Sánchez ha asegurado sentirse "cargado de convicción y energía" para agotar la legislatura. Su hoja de ruta sigue firme, pese a reconocer los "errores" y un escenario "complejo", tanto a nivel internacional como nacional, golpeado por casos de presunta corrupción y la extensión de casos por acoso sexual en el PSOE. Lejos de tirar la toalla, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado su comparecencia este lunes en La Moncloa de balance del año para mostrar determinación en "seguir avanzando". "Tengo claro cuál es el momento histórico en el que se encuentra el país" ha apuntado para añadir que también es consciente de su "responsabilidad como presidente de un Gobierno de coalición progresista y no voy a eludirla".

Pese a lo que tildó de "ruido" o, incluso, "de fango", Sánchez arengó que "no nos vamos a olvidar a quienes servimos y quienes somos" para poner en valor lo "logrado" a favor de las mujeres y las mayorías sociales. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", concluyó antes de resituar sus prioridades a nivel económico y de apuntalamiento del Estado de bienestar.

En este marco, Sánchez avanzó que el último Consejo de Ministros del año aprobará un abono único de transporte para viajar por todo el país que tendrá una tarifa plan de 60 euros y 30 euros en el caso de los jóvenes. Está previsto que entre en vigor la segunda quincena de enero. "Queda mucho por hacer", defendió, para criticar que el "objetivo de la derecha política y mediática" es que "la gente se harte". Una equivocación, replicó, "porque no conocen a la ciudadanía, que nunca se va a hartar de avanzar y esto es lo que el Gobierno puede garantiar con sus políticas". Lo que definió como la "España real" frente a la España "gris" que se buscaría pintar en "tertulias" o por parte de la oposición.

El jefe del Ejecutivo arrancó su intervención tratando de reivindicar la bandera feminista del PSOE y reiterando su compromiso con los avances de las mujeres en un contexto en el que los casos de acoso sexual denuncias en sus filas están haciendo mella a la identidad del partido. "Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia y animando y protegiendo" a las denunciantes.

Por ello ha rechazado "cero lecciones" de otras formaciones políticas que "votan en contra" de los avances de las mujeres o incluso "los recurren ante el Tribunal Constitucional". El acoso sexual, dijo, "no tiene un carné, pero la contundencia sí tiene unas solas siglas, las del PSOE".

Al igual que sobre la “corrupción”, que negó como sistémica, Sánchez rechazó “cero lecciones de quienes lanzan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro”. Tras referirse de forma genérica a los “casos de corrupción investigados”, tanto del Gobierno como del partido, destacó que los socialistas han actuado con contundencia y sin “connivencia”, además de colaborar con la justicia y las fuerzas de seguridad, en lugar de “entorpeciendo su labor”, en referencia a las actuaciones del PP en el pasado.

Durante su intervención inicial, Sanchez ha defendido el plan de medidas de lucha contra la corrupción que se promovió antes del verano tras la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Medidas que dijo estar cumpliendo "en tiempo récord", aunque algunas de ellas como la ley de lobbies o la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal necesitarán del apoyo del Congreso para materializarse. "Tolerancia cero contra la corrupción", concluyó, al igual que contra el acoso sexual "que nos repugna y nos averguenza".

"No hay caso de financiación irregular"

Las de 2025 serán las octavas navidades que Sánchez pase en La Moncloa y lo hará afrontando la situación más compleja desde que llegó al Gobierno. Golpeado por la corrupción en el entorno más cercano que lo acompañó en el proceso de primarias con las que recuperó la secretaría general del PSOE en 2017 y la multiplicación de denuncias por acoso sexual dentro del partido. Un ‘me too’ que se está llevando por delante a cargos públicos y orgánicos y que está dejando echa jirones la bandera del feminismo y, con ello, la amenaza de desmovilización del voto de las mujeres con el que Sánchez se aupó en las últimas elecciones generales.

Todo ello a las puertas de un ciclo electoral de elecciones autonómicas que comenzarán con las extremeñas este domingo. Unos comicios en los que todas las encuestas coinciden en vaticinar un desmoronamiento histórico de los socialistas. Con un candidato, Miguel Ángel Gallardo, procesado en la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y un PP al alza, aun lejos de la mayoría absoluta, en un territorio donde las siglas del PSOE fueron hegemónicas.

Frente a la tormenta judicial y orgánica que descarga tanto en Moncloa como en Ferraz, Sánchez defendía este domingo, enfundado en el traje de campaña en un acto junto a Gallardo, que “a los españoles les renta” tener “este gobierno incansable” que “mejora la vida de la gente”. El jefe del Ejecutivo ha diferenciado la corrupción de la anterior Administración del PP con la que cerca al Gobierno no solo por cómo se actúa frente a estos casos, sino porque ahora "no hay caso de financiación irregular". "Durante las próximas semanas y meses quedará clara la pulcritud de las cuentas del PSOE", concluyó.

