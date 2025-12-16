Besteiro se defiende por el caso Tomé: "Me guio decir la verdad siempre"

Me guio decir "la verdad siempre" y "sobre todo persiguiendo preservar el anonimato de las víctimas, no poniendo el foco en las víctimas, no como hicieron" los populares "con otras víctimas en el pasado", acaba de declarar en el pleno del Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG. "Sacarlas del foco es lo fundamental, abrir un espacio de protección; ahí debemos seguir insistiendo, en la persecución de los hechos y en la denuncia de los hechos", añadió.

El líder de los socialistas gallegos, cuestionado por la gestión del caso Tomé, aludía a su controvertida rueda del prensa cuando tras varios días de silencio y de haber negado conocer denuncias de acoso sexual contra el todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, admitó que se había reunido "con una tercera persona" que le transmitió un supuesto caso de acoso sexual de José Tomé. Con esa tercera persona también se reunieron su número dos en el partido, Lara Méndez, y la secretaria de Organización del PSOE de Lugo, Pilar García. Al hilo de estas reuniones hablaron dos veces con Tomé, que negó los hechos. Y como no había denuncia formal, no hicieron nada más.

Ahora ha trascendido que esa tercera persona con la que se reunió Besteiro era la madre de la supuesta víctima, víctima que este nartes por la noche participará en el programa 'Código 10', de Cuatro.

Bronca entre PP y BNG

Con anterioridad a Besteiro, como recoge la agencia Europa Press, había sido la diputada del BNG Noa Presas la primera en sacar a colación el caso Tomé al subrayar que los nacionalistas están "siempre del lado de las mujeres que denuncian, sea quien sea el acusado".

En su turno, la popular Paula Prado ha empleado buena parte de su tiempo de intervención para posicionarse sobre este asunto, del que ya habló en rueda de prensa, y que ha calificado de "espectáculo bochornoso". Tras mostrar "apoyo y solidaridad a todas las víctimas de violencia de género, especialmente a las víctimas de las agresiones sexuales del señor José Tomé", ha afirmado que los socialistas "miraron para otro lado" cuando conocieron las acusaciones.

"Anuncian querellas, pero las querellas se interponen", ha avisado, antes de agregar que, a su juicio, miembros de la dirección del PSdeG "se pusieron del lado del agresor". "Un presunto agresor", ha matizado Prado.

Ha aprovechado, también, para referirse al "manifiesto pidiendo la cabeza de toda la cúpula -del PSdeG- por mirar hacia otro lado" y también para criticar que Tomé "seguirá como alcalde de Monforte y presidiendo la Diputación de Lugo por la puerta de atrás gracias al apoyo cómplice del BNG".

Rechazando las críticas por "carroñerismo" del Bloque, la popular ha atribuido a los nacionalistas el "intentar mantenerse en el poder a costa de cualquier precio, incluso con el apoyo de un agresor sexual", y ha censurado igualmente su apoyo "en España a ese gobierno de los prostíbulos".

En el segundo turno, la socialista Elena Espinosa sí ha entrado en el debate para considerar "justo y necesario en estos momentos destacar que la práctica totalidad de medidas en favor de la igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia de género se debe a acciones de gobiernos progresistas, fundamentalmente socialistas".

"No aceptamos lecciones del PP y la prueba la vemos en este Parlamento con el exconselleiro de Pesca -Alfonso Villares-. No podemos ni debemos permitir que esas conductas rechazables y condenables sean capitalizadas por quien acreditó poco o nada en la lucha por la igualdad", ha argumentado.

"Siempre existió una diferencia"

En este sentido, ha asegurado que "siempre existió una diferencia" entre PP y PSOE, porque los socialistas, ha dicho, "siempre" pusieron "por delante a las víctimas, absolutamente a todas". "Me vuelvo a referir a lo que hicieron ustedes con el exconselleiro de Pesca, que está calentito, que es muy reciente", ha insistido.

A continuación, Presas se ha ratificado en las acusaciones de "carroñerismo político" al PP y ha afeado que a los populares "no le importan lo más mínimo las víctimas". "Usted nos puede dar cero lecciones en materia de feminismo en esta situación. Sabe lo que no hizo nadie del BNG la semana pasada y no lo va a hacer nunca nadie del BNG, y si lo hace será echado de nuestra organización? Despedir entre aplausos al presunto agresor en un acto oficial", ha espetado a Prado.

A la responsable de los populares gallegos le ha preguntado "cuánto tiempo tapó" la denuncia a Villares y le ha recordado que "su jefe", el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "lo tapó cuatro meses".

Por su parte, Prado ha respondido a Espinosa que supone que "no fue eso lo que dijo Besteiro a las víctimas". "No se preocupe, nosotros somos el PSOE, pero bueno, 'vete a casa y calla la boca’", ha ironizado.

'Ha hecho referencia a "sus compañeras que como mujeres" apuntan "eso de 'hermana yo sí te creo’ o solidaridad" y ha agregado críticas al PSOE porque, en su opinión, se muestra como "feminista pero no". "Somos los de los prostíbulos, miramos para otro lado y tapamos acosadores", ha concluido.

Al BNG le ha reprochado estar "abrazado" a José Tomé en la Diputación, con lo que "ni siquiera lo despiden y está en sus manos". "Nosotros actuamos inmediatamente, el mismo día que entró en el juzgado dejó todos los cargos", ha defendido, sobre el exconselleiro Villares.