El PP estalla en gritos de "dimisión" en el Senado cuando Bolaños defiende el "feminismo" del PSOE

"¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!", ha estallado la bancada del PP en el Senado en un nuevo ejemplo del ambiente hostil que lleva años impregnando la política española. Los senadores populares han prorrumpido en grito cuando el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones de las Cortes, Félix Bolaños, ha admitido que el PSOE se puede "equivocar" a la hora de elegir a ciertas personas, en relación con los últimos presuntos casos de acoso sexual conocidos, pero que en lo que no se equivocan es "en los valores de feminismo y la igualdad

En una tensa sesión plenaria que cierra el año legislativo de las Cortes Generales, el PP ha elevado el tono, metafórica y literalmente. Casi a voz en grito, la portavoz conservadora, Alicia García, ha arremetido contra el Gobierno, denunciando la ausencia de más de la mitad del Ejecutivo por tener otros compromisos -Pedro Sánchez y siete ministros estaban en una reunión de la Fundación Carolina convocada por Felipe VI y presidido por él mismo-. Aun así, García ha criticado la "huida" del Gobierno.

"Es difícil dar la cara cuando España asiste a una insoportable espiral de corrupción, de detenciones, extorsiones y escándalos machistas", ha sentenciado la dirigente popular. Minutos después, ya dirigiéndose a Bolaños, ha insistido en que el PSOE tiene "más imputados que ministros" este martes en el Senado. Además, ha puesto sobre la mesa el nombre de Francisco Salazar, exdirigente del PSOE y exasesor de la Moncloa acusado de acoso sexual: "Utilizó el poder que le dieron para acosar, extorsionar y someter a mujeres con prácticas machistas repugnantes".

En la misma línea, García ha acusado al Ejecutivo de "tapar el abuso" de Salazar. "Nosotros, podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores. Las mujeres saben que el feminismo y la igualdad siempre han venido de la mano de los gobiernos del PSOE, mientras el PP estaba en contra", le ha respondido Bolaños. Ha sido entonces cuando los conservadores, golpeando los escaños, han empezado a pedir la dimisión de Bolaños.

Zapatero y Plus Ultra

En este crispado debate también se han lanzado acusaciones cruzadas sobre la corrupción. García ha apuntado a la posible implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Así, la dirigente popular ha cuestionado a Bolaños sobre si se atrevía a poner "la mano en el fuego" por el que fuera secretario general del PSOE. "No nos basta con que usted diga que usted no robó porque el tsunami de la corrupción 'sanchista' lo inunda todo", ha concluido.

El ministro de Justicia ha respondido asegurando que por cada persona del PSOE involucrada en un caso de corrupción hay tres del PP. "Pero no va de números ni de colores, ni de tendencias. Mi consideración, a todos ellos, es la misma. Es el momento de que la Justicia haga su trabajo y quien haya cometido un comportamiento delictivo, a la cárcel", ha sentenciado, dejando claro que el PSOE ha sido contundente cuando ha tenido conocimiento de algún presunto caso de corrupción.

